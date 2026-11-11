Fuh! Naykilla Sampai Kena Ke Hospital Sebelum Gig Ultrakalcer 2026!

Hiburan

Penyanyi Naykilla, yang dikenali dengan genre 'hipdut' tu, rupanya berdepan masalah kesihatan akibat keletihan sampai terpaksa dikejarkan ke hospital! Kejadian ni berlaku beberapa jam sebelum dia dijadualkan membuat persembahan di pentas Ultrakalcer 2026, pada hari kedua acara itu.

Rupanya, punca dia jadi macam tu sebab keletihan melampau. Tapi alhamdulillah, tak ada apa yang serius pun. Naykilla, yang berumur 23 tahun ni, sempat pulih dan berjaya gegarkan pentas Ultrakalcer 2026!

Ya, saya kurang sihat sedikit sebelum ini tetapi syukur keadaan kesihatan saya sudah semakin okey, kata Naykilla. Tambah dia lagi, Peluang membuat persembahan di Kuala Lumpur pada hari itu memang sangat hebat.

Kita pun fahamlah, hidup artis ni bukan senang. Naykilla sendiri tak menafikan yang jadual kerja yang terlalu padat jadi punca dia jatuh sakit.

Jadual kerja terlalu padat, jadi mungkin itu antara sebab saya jatuh sakit. Sekarang saya sudah okey. Terima kasih atas keprihatinan, katanya lagi.

Bukan setakat badan je yang penat, tapi hati Naykilla ni baik betul. Dia terharu gila dengan sokongan tak berbelah bahagi peminat dia sepanjang karier seni. Katanya, memang takkan dapat perform kat pentas sebesar Ultrakalcer 2026 kalau tak ada korang semua!

Sudah tentu saya berasa sangat bangga dan gembira membuat persembahan di pentas ini. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian semua dan mereka yang sentiasa memberikan sokongan kepada saya. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong dan menerima saya serta muzik saya seadanya, luahnya.

Untuk yang tak tahu, Ultrakalcer 2026 ni berlangsung selama dua hari, bermula 7 November lalu. Ramai artis tempatan dan Indonesia lain pun turut memeriahkan acara ni macam Fugo, Dukes, Krisdayanti, Hindia, Lomba Sihir dan Romantic Echoes.

Perghh, semangat juang Naykilla ni memang tabik spring lah! Takkan sebab penat sikit terus nak give up, kan? Siapa je yang tak pernah rasa penat sampai nak tumbang?