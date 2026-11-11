Stacy Teratas Gegar Vaganza Fantasia, Elliza Razak Merayu Bantuan, Caprice Diarah Bayar Saman

Hiburan

Dalam minggu pertama persaingan Gegar Vaganza Fantasia (GV Fantasia), Stacy muncul di kedudukan teratas, merekodkan 66.80 peratus daripada keputusan yang telah dikongsikan. Kedudukan ini meletakkan Stacy mendahului sembilan peserta lain yang turut bertanding dalam konsert pembukaan tersebut.

Menyusul rapat di tempat kedua adalah Mila dengan peratusan 66.51. Perbezaan mata antara Stacy dan Mila sangatlah tipis, hanya 0.29 mata peratusan. Ini menjadikan persaingan di kelompok teratas antara kedua-dua penyanyi ini sebagai salah satu tumpuan utama dalam keputusan minggu pertama GV Fantasia.

Mawi pula menduduki tempat ketiga dengan 56.32 peratus. Beliau mencatat perbezaan sebanyak 10.48 mata peratusan berbanding peserta di tempat kedua, menunjukkan jurang yang ketara berbanding dua pesaing teratas. Di kelompok pertengahan pula, Faizul, Faizal, Zahid dan Firman turut menunjukkan prestasi cemerlang dengan mencatatkan peratusan melebihi 50 peratus. Namun, Vince berada sedikit di bawah dengan 48.66 peratus, manakala Shahir pula di kedudukan kesembilan dengan 42.23 peratus.

Persaingan Sengit Di Puncak GV Fantasia

Walaupun minggu pertama telah memperlihatkan persaingan sengit, terutamanya di kedudukan teratas, perjalanan pertandingan GV Fantasia masih panjang. Keputusan awal ini sama sekali tidak menentukan siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara. Setiap peserta mempunyai ruang dan peluang untuk memperbaiki persembahan mereka serta memberikan saingan yang lebih mantap dalam konsert-konsert akan datang. Pastinya menarik untuk kita saksikan sama ada Stacy mampu mengekalkan momentum dan kedudukan teratasnya, atau peserta lain akan membuat kejutan besar pada minggu-minggu berikutnya. Bagi peminat setia Gegar Vaganza, persaingan sengit sebegini sudah tentu menjadi antara elemen yang paling dinantikan dalam setiap konsert.

Dalam perkembangan lain yang berkaitan, empat lagi kerusi panas GV Fantasia kini dibuka untuk diisi menerusi kempen 'GV Undi Masuk'. Para peminat berpeluang mengundi selebriti kegemaran mereka untuk merebut peluang menyertai pertandingan berprestij ini. Undian boleh dibuat dengan mudah melalui WhatsApp Chatbot. Siapakah pilihan korang untuk mengisi empat kerusi panas tersebut? Memang susah nak buat pilihan ni, tapi undilah siapa yang korang rasa patut masuk!

Elliza Razak Luah Perasaan, Minta Bantuan

Di sisi lain, pelakon Elliza Razak, 42, baru-baru ini telah memohon bimbingan dan pelbagai bentuk bantuan untuk menyara kehidupan bersama dua anaknya. Elliza meluahkan perasaan buntu dan tidak lagi mampu memikirkan masalah secara sendirian demi meneruskan kelangsungan hidup. Beliau menegaskan, Saya rasa saya memang nak cari jalan untuk dapatkan apa saja jenis bantuan yang wujud untuk ibu tunggal dan bantuan untuk anak-anak saya ke, apa-apa sajalah dari segi persekolahan dan sebagainya. Saya memang sangat-sangat memerlukan. Saya ingat saya boleh bertahan (dengan) usaha sendiri semua. Tetapi sekarang, saya dah betul-betul tiada daya.

Tambah membimbangkan, Elliza turut menyatakan kesihatan mentalnya terjejas teruk akibat tekanan melampau, sehingga beliau mengalami simptom sesak nafas. Saya hanya risaukan keadaan kesihatan mental saya dan baru-baru ini, beberapa kali jantung saya ‘pump’ (berdegup) laju sangat-sangat sampai tak boleh bernafas dan terus berpeluh-peluh. Satu badan rasa macam nak pitam, katanya. Beliau turut menegaskan bahawa dua anaknya adalah penguat semangat untuk meneruskan kehidupan, dan tiada niat untuk meminta simpati atau mereka cerita sedih.

Meskipun sedang bergelut, Elliza menegaskan beliau tidak pernah berpeluk tubuh. Sebaliknya, beliau aktif melakukan sehingga 13 jenis pekerjaan demi mendapatkan pendapatan harian. Beliau berkongsi, Saya berserah pada Allah. Tapi usaha tetap usaha. Saya buat 13 jenis pekerjaan dan semua ni bukan dalam masa sama. Paling-paling dalam sehari itu ada tiga benda saya kerja. Antara pekerjaannya termasuk menjual minyak wangi, barang elektrik, menerima kerja 'review', menjadi 'voice over talent', pengacara majlis, dan berlakon. Walaupun begitu, beliau merasakan nasib belum menyebelahinya. Elliza turut memohon agar warganet menjaga tutur kata dan mengelakkan sebarang kecaman yang boleh memburukkan lagi kesihatan mentalnya. Di ruangan komen hantaran tersebut, Elliza sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada orang ramai yang prihatin berkongsi maklumat bantuan dan memberikan kata-kata semangat.

Untuk rekod, Elliza berkahwin pada 11 November 2011 dan bercerai pada Februari 2024. Sebelum ini, beliau pernah mendedahkan telah berdepan pelbagai tekanan emosi termasuk menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan isu hutang bekas suaminya. Semoga Elliza tabah dan mendapat bantuan yang sewajarnya!

Caprice Diarah Bayar Saman Fitnah Serta-Merta Kepada Ebit Lew

Penyanyi rap Caprice, atau nama sebenarnya Ariz Ramli, 40, gagal dalam permohonannya untuk menggantung pembayaran ganti rugi sebanyak RM220,000 selepas Mahkamah Sesyen Shah Alam menolak permohonan tersebut pada Isnin. Keputusan ini bermakna Caprice diarah membayar ganti rugi serta-merta kepada pendakwah bebas Ebit Lew (Ebit Irawan Ibrahim Lew, 42).

Hakim Zuhrina Mohamed Nor membuat keputusan itu dengan memerintahkan Caprice mendepositkan wang ganti rugi berkenaan ke akaun peguam yang mewakili Ebit Lew dengan serta-merta. Mahkamah turut memerintahkan penyanyi lagu 'Lenglui' itu membayar kos sebanyak RM2,000. Keputusan ini merupakan perkembangan terbaru kes saman fitnah yang melibatkan Caprice dan Ebit Lew. Saman fitnah ini berpunca daripada penerbitan video bersama seorang wanita Indonesia yang dikenali sebagai Mondy Tattoo pada September 2023. Kes ini dilaporkan bermula daripada rakaman podcast yang dipercayai dimuat naik Caprice pada 15 September 2023 yang menampilkan Mondy Tattoo sebagai tetamu jemputan.