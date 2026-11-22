Hiburan

Pelakon Shaheizy Sam, 44, tak ambil pusing sangat bila namanya terpalit dalam kontroversi melibatkan hal rumah tangga adik iparnya, Syida Melvin. Walaupun ada pihak yang gigih nak boikot perniagaan restorannya, Sam kata itu semua di luar kawalan dia dan setiap orang ada hak nak luahkan pendapat masing-masing.

Sam mulanya tak tahu pun pasal isu 'cancel' ni, sehinggalah dia terbaca orang muat naik semula video lama. Katanya, video tiga tahun lepas tu kononnya dia dan isteri, Syatilla Melvin, gelakkan Shafiq Azim Shaheen, bekas suami Syida. Padahal, waktu rakaman tu dibuat, hubungan mereka sangat baik dan itu sekadar gurauan dalam keluarga.

Sam berkata dia nampak ada orang cuba memburukkan dan melaga-lagakan, dan sejak itu dia tak ambil peduli. Dia menegaskan dia memang tak campur urusan Syida dan bekas suaminya selepas bercerai. Penjelasan yang dibuat di media sosial sebelum ini pun bukan sebab marah, tapi sekadar nak jelaskan perkara sebenar. Bila dah makin berusia, Sam fikir lebih baik kembali ke pangkal jalan dan hadap saja fitnah yang berlaku.

Sementara itu, Sam meluahkan rasa syukur yang tak terhingga sebab restoran Abdul'SS miliknya terus dapat sambutan hangat, walaupun belum dilancarkan secara rasmi. Dia memang tak sangka ramai pelanggan datang.

Katanya, dia tak nampak ada kesan selepas kecoh di media sosial berkaitan isu 'cancel'. Pelanggan datang seperti biasa dan masih memberi sokongan. Sekarang ni, restoran masih dalam proses membesarkan lagi dan bila dah siap nanti, Abdul'SS boleh muatkan sehingga 120 orang pelanggan. Memang padu!