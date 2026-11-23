Hiburan

Malam kemuncak FFM35 pada Sabtu lalu menyaksikan detik yang boleh dikatakan 'game-changer'. Aghniny Haque, pelakon dari negara seberang, dianugerahkan Anugerah Khas Juri untuk watak Melor dalam filem Khadam. Bayangkan, ini kali pertama anugerah seumpama ini diberikan kepada penggiat seni dari luar negara tau!

Macam Mana Juri Boleh Sepakat Pilih Aghniny?

Korang mesti tertanya-tanya, macam mana juri boleh sepakat pilih Aghniny, kan? Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib, pemilihan Aghniny dibuat sebulat suara oleh barisan juri. Ini bukan main-main, sebab lakonannya memang dikatakan sangat memberi kesan dalam filem Khadam, yang juga berjaya dinobatkan sebagai Filem Terbaik di FFM35. Jelaslah, bakat tu tak kira dari mana, kalau dah padu, juri pun akan angkat!

FFM Melangkah ke Peringkat Global, Ini Caranya!

Sebenarnya, pengiktirafan buat Aghniny ini lebih dari sekadar anugerah. Finas memang ada misi besar. Datuk Azmir jelaskan, ini adalah langkah pertama untuk FFM mula dikenali di peringkat antarabangsa. Macam mana caranya? Dengan tunjuk yang industri perfileman tempatan kita ni terbuka dan bersedia untuk bersaing di peringkat lebih tinggi.

Azmir berkata Finas bersedia untuk satu anugerah buat filem Asia mungkin tahun depan atau seterusnya, dan dalam perbincangan dengan negara-negara serantau, mereka juga menyatakan perkara sama. Idea ni dah lama berlegar dalam perbincangan, tapi 'inilah masa terbaik untuk mulakan' katanya. Kalau Malaysia dah berani mulakan kategori Asian, ini menunjukkan kita tak gentar untuk lebih terbuka. Strategi Finas nak jadikan Malaysia sebagai 'hab' perfileman pun dah nampak jalan, bermula dengan langkah berani macam ni.

Reaksi Aghniny? Terkejut Tapi Syukur!

"Tak percaya dapat anugerah ini, bersyukur melihat rakan-rakan industri Malaysia menyokong dan mengalu-alukan saya. Satu kebanggaan apabila karya ini diterima ramai," itu lah luahan Aghniny bila ditemui. Dia sendiri tak sangka akan terima anugerah ini, sebab asalnya datang untuk beri sokongan kepada filem Khadam yang dapat pencalonan terbanyak. Memang rezeki terpijak!

Jadi, nampaknya industri filem kita bersedia untuk terus bersaing.