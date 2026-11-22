Hiburan

Penyanyi Ara Johari memang bikin penonton banjir air mata pada malam Jumaat lepas. Bukan sebab dia nyanyi sumbang, tapi sebab dia sebak teruk masa menjayakan showcase sulungnya sempena ulang tahun ke-10 dalam industri muzik. Aduh, momen tu betul-betul menusuk kalbu!

Masa dia mendendangkan lagu 'Belum Siap Kehilangan' yang pernah dipopularkan Stevan Pasaribu, segala memori datang menyerbu. Kata Ara, lagu tu betul-betul mengimbau perjalanan seni dia yang bukan calang-calang, dari mula merangkak sampai ke tahap sekarang. Ingat senang ke nak kekal relevan dalam industri ni? Memang padu Ara!

Selama ni, Ara selalu tunjuk sisi yang kuat, ceria, dan suka ketawa. Tapi pada malam tu, katanya, "hari ini semuanya terkeluar." Ha, kan dah kata, bukan superhero pun boleh menangis! Dia nak cerita perjalanan seni dia yang pahit manis, dan lagu tu memang ngam teruk dengan kisah hidup dia.

Memang dia mengaku pernah terdetik nak give up, tapi perasaan tu datang bila dia dah penat sangat. Esok pagi bangun, dah semangat balik. Fuh, mentaliti juara ni!

Kental Macam Ara Johari: Resepi Tahan Uji 10 Tahun Dalam Industri

Nak tahu macam mana Ara Johari boleh bertahan dan terus relevan selama sedekad ni? Ini 'resipi' dia yang kita boleh belajar:

1. Jangan Takut Tunjukkan Kelemahan

Ara selalu tunjuk sisi yang kuat dan ceria, tapi masa showcase tu, dia biarkan emosi dia keluar. Kadang-kadang, kita kena jujur dengan diri sendiri dan orang sekeliling. Bukan apa, bila kita jujur dengan emosi, lagi senang nak move on dan jadi lebih kuat.

2. Penat? Rehatlah, Jangan Mengalah Terus!

Dia mengaku pernah terdetik nak give up bila penat sangat. Tapi bila bangun esok pagi, dia akan rasa okey semula. Ini penting! Tahu bila nak rehat, dan jangan biarkan rasa penat tu jadi alasan untuk terus mengalah. Bangkit semula dengan semangat baru, barulah padu!

3. Ingat Kenapa Kita Bermula

Ara dapat kekuatan untuk bangkit bila dia fikir masih ada keluarga yang perlu dijaga, tanggungjawab dan komitmen yang perlu dilaksanakan. Cari 'kenapa' anda. Apa yang buat anda bersemangat? Mungkin keluarga, mungkin impian yang belum tercapai. Ingat balik semua tu, memang power!

4. Bapa Sebagai Penguat Semangat

Ayah Ara memang MVP! Dia support Ara dari mula minat menyanyi, dorong masuk Akademi Fantasia, dan jadi 'penguat' bila Ara kena kecam. Kalau Ara kena kecam, ayah akan cakap tidak mengapa, biarkan orang cakap apa, janji buat yang terbaik. Cari support system yang betul-betul ada untuk kita, yang sentiasa percaya pada kita. Ini memang kunci!

5. Cabaran Itu Perencah, Bukan Penghalang

Walaupun bukan penari, Ara gigih berlatih tarian sampai 12 jam untuk hafal pergerakan satu lagu. "Bila sudah ajar pergerakan kedua, yang pertama pula lupa," katanya. Tapi dia tak give up! Cabaran memang susah, tapi dengan kesabaran dan latihan, lama-lama mesti boleh master. Jangan takut nak cuba benda baru, walaupun kita tak pro.

6. Kekal Setia Dengan Minat Asal

Lagu dangdut 'Rindu' sangat istimewa untuk Ara sebab genre tu minat dia sejak usia 10 tahun, dan jadi pilihan pertama masa uji bakat dulu. Walaupun dia dah jadi penyanyi popular, dia tak lupakan akar umbi minat dia. Ingat, minat asal kita tulah yang akan sentiasa beri kita semangat dan jati diri.

Showcase dua jam yang berlangsung kat Robert’s Theater, The Campus Ampang tu, memang happening dengan kehadiran kira-kira 500 peminat yang dress-up tema putih. Mad Sabah pun datang buat lawak, plus kawan-kawan artis macam Nabila Razali, Misha Omar, Hun Haqeem, Fiza Thomas, dan Zarol pun ada. Ara berjanji akan terus bagi karya terbaik untuk peminat. Memang tak sabar nak tengok!

Ara Johari ni memang contoh terbaik, kan? Takda la asyik menangis je, sekali sekala tunjuk human side dia, lagi kita respect!