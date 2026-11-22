Hiburan

Siapa sangka, penganjuran pertama Ruang Nyaman Fest 2026 di Mega Star Arena, Kuala Lumpur baru-baru ini telah menjadi medan paling 'nyaman' untuk ribuan pengunjung meluahkan apa yang terbuku di hati. Dengan kehadiran sekitar 3,000 orang, acara ini melakar malam penutup yang luar biasa dan cukup memukau, disemarakkan oleh persembahan bertenaga daripada artis terkemuka Indonesia dan tanah air.

Kemanisan Malam Bersama Bintang-Bintang Indonesia

Penantian peminat setia terbayar apabila penyanyi terkenal Indonesia, Cakra Khan, muncul beraksi di pentas. Walaupun ramai yang tiba seawal jam dua petang, mereka tetap setia menunggu hingga malam demi menyaksikan persembahan Cakra Khan yang sentiasa dinanti-nantikan setiap kali bertandang ke Malaysia. Cakra Khan, yang turut menjadi penutup Ruang Nyaman Fest 2026, sempat menitipkan kata-kata indah, Malam minggu biasanya disamakan dengan hal-hal penuh dengan keindahan, selayaknya yang boleh diingat untuk hari Isnin nanti. Terima kasih sudah kekal sampai akhir di Ruang Nyaman Fest 2026 ini.

Persembahan yang paling mencuri tumpuan sudah tentulah milik penyanyi pujaan ramai, Tulus. Beliau membuka tirai dengan harapan agar penonton terhibur, semoga semua gembira. Kalau hafal lagunya, nyanyilah bersama-sama. Peminat diseru untuk bersama menyanyikan lagu Teh Hijau yang telah mencipta fenomena di Malaysia, dengan harapan anda semua jatuh hati dan ingin mendengarkan lagi. Tulus dengan mesra menyapa penonton di kiri dan kanan pentas, seterusnya membuai perasaan dengan deretan lagu hits seperti Satu Kali, Sewindu, Ruang Sendiri, Monokrom, 17, Hati-Hati Di Jalan, Interaksi dan Jatuh Suka.

Tidak ketinggalan, penyanyi dan bekas vokalis kumpulan Kerispatih, Sammy Simorangkir, berjaya menggamit kenangan zaman muda penonton menerusi deretan lagu jiwang yang menjadi 'lagu wajib' karaoke. Sammy mengajak penonton, Buat diri anda senyaman mungkin seperti tajuk kita, Ruang Nyaman. Masih banyak lagi yang akan saya ajak rakan-rakan untuk bernostalgia. Kita berada di ruang nyaman, jadi nyaman sahaja kita seperti di rumah. Beliau mendendangkan lagu-lagu seperti Tapi Bukan Aku, Cinta Putih, Kaulah Segalanya, Bila Rasaku Ini Rasamu, Demi Cinta dan Dia.

Penyanyi indie popular Indonesia, Idgitaf, pula menjadikan Ruang Nyaman Fest sebagai momen bermakna dalam kerjayanya apabila tampil mengadakan persembahan sulung di Malaysia. Beliau meluahkan rasa terharu, Ini kali pertama saya tampil di Malaysia dan pertama kali saya membawakan seluruh lagu-lagu saya untuk dinyanyikan di Malaysia. Terima kasih atas sokongannya. Saya dapat melihat betapa penyayangnya anda dan semoga saya dapat memberikan yang terbaik untuk anda semua. Idgitaf turut berkongsi penantiannya, Ini adalah persembahan pertama saya di Kuala Lumpur. Saya menantikan detik ini sudah bertahun-tahun kerana lagunya sudah sampai ke sini, tetapi akhirnya pada tahun ini saya baru sampai ke Malaysia, malah menghadiahkan anak patung beruang kepada penonton bertuah.

Bekas anggota Payung Teduh, Pusakata, turut menjadi pelengkap yang cukup sempurna untuk Ruang Nyaman Fest 2026. Beliau melahirkan rasa, Kebahagiaan dan rasa terharu saya berlipat ganda kerana ini kali kedua saya membuat persembahan di Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Ruang Nyaman Fest 2026. Semoga kebahagiaan dan kesihatan berpihak kepada yang hadir. Semoga berjumpa lagi dalam kesempatan lebih membahagiakan. Antara lagu yang dipersembahkan termasuklah Akad, Kehabisan Kata, Angin Pujaan Hujan, Di Atas Meja, Ruang Tunggu dan Untuk Perempuan.

Sorotan Bakat Tempatan & Impak Sebenar Festival

Menjadi satu-satunya penyanyi tempatan yang beraksi, Najmi Niery tidak dapat menyembunyikan rasa terharu atas peluang besar yang diberikan kepadanya. Saya merupakan seorang penyanyi baharu, satu-satunya artis tempatan yang beraksi di Ruang Nyaman Fest 2026 ini. Terima kasih semua kerana sudi hadir, katanya sebelum mempersembahkan lagu Mahakarya Cinta nyanyian asal Faizal Tahir.

Ruang Nyaman Fest 2026 yang diasaskan oleh Haqimi Zamri dengan kerjasama Thrive Events ini bukan sekadar sebuah konsert biasa, malah ia adalah terapi jiwa yang berkesan buat pengunjung melupakan seketika tekanan dalam kehidupan. Alunan melodi yang tenang, lirik yang dekat dengan realiti kehidupan, serta persembahan bertenaga daripada barisan penyanyi berjaya meninggalkan kesan mendalam di hati pengunjung. Walaupun mungkin ada sedikit kekurangan, pilihan barisan artis yang memukau, kehangatan, dan keintiman dengan peminat sepanjang konsert ini nyata membuktikan bahawa Ruang Nyaman Fest wajar dijadikan acara tahunan. Memang puas hati habis!