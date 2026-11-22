Hiburan

Pencapaian hebat datang lagi! Pelakon Norman Hakim tak dapat nak sorok rasa bangganya bila anak perempuan dia, Marissa Dania, berjaya memiliki sebuah kereta mewah jenama BMW! Yang paling best, kereta tu hasil titik peluh dan kerja keras Marissa sendiri dalam dunia perniagaan.

Norman, atau nama penuhnya Mohamed Nurhaki Zaidon, 50, kongsi rasa bangga dia kat Instagram pada Sabtu, siap puji-puji kesungguhan Marissa. Dia siap cakap, pencapaian kereta ketiga ni memang berbaloi dengan disiplin dan kesungguhan yang Marissa tunjuk selama ni.

Ayah mana tak bangga kan? Norman siap melawak lagi, panggil BMW tu "mainan ketiga" untuk Marissa. Memang patutlah reward diri sendiri bila dah penat kerja keras!

Tapi, dalam gembira tu, Norman tak lupa nak ingatkan benda penting. Dia pesan kat Marissa supaya sentiasa jaga keberkatan rezeki. Jangan sesekali abaikan kewajipan zakat dan terus istiqamah dalam bersedekah. Bukan tu je, Norman juga ingatkan anaknya untuk guna platform perniagaan tu untuk beri manfaat kat masyarakat dan negara, terutamanya melalui tanggungjawab pembayaran cukai. “Kejarlah reda Allah dan kebahagiaan akhirat, insya-Allah dunia akan menyusul dengan izin-Nya,” tegasnya.

Norman juga suruh Marissa terus berdoa dan berusaha, sebab bagi dia, tak ada benda yang mustahil kalau kita yakin dan berserah pada Allah. Mantap betul pesanan Papa Norman ni!

Untuk info korang, Marissa ni anak kedua daripada tiga beradik, hasil perkahwinan Norman sebelum ni dengan Abby Abadi. Adik-beradik dia yang lain, Mohamed Danish Hakim, 23, dan Danisha Hakim, 18, pun mesti tumpang bangga dengan pencapaian kakak dia ni. Macam mana, rasa nak usaha lebih lepas dengar cerita ni?