Hiburan

Treler filem aksi ketenteraan yang dinanti-nantikan, 'Takluk 2: Op Daulat', berjaya raih sejuta tontonan di saluran YouTube Golden Screen Cinemas (GSC) selepas hanya sebulan dimuat naik. Pencapaian ini jelas menunjukkan betapa tingginya minat penonton terhadap kesinambungan kisah pencerobohan Lahad Datu ini.

Ruangan komen YouTube dibanjiri luahan keterujaan dari penonton yang dah tak sabar nak menyaksikan filem ini di pawagam. Ramai memuji mutu visual dan pengolahan warna yang cantik dalam treler tersebut. Tak kurang juga yang terpegun dengan babak aksi yang menjanjikan pengalaman 'meremang'.

Ada pengguna yang teruja sampai sudah memikirkan sama ada filem ini yang terakhir atau akan ada sambungan lagi. Seorang lagi pula menulis bahawa akhirnya Takluk 2 muncul.

Tapi, harapan penonton memang tinggi. Ada yang berharap babak jet pejuang nanti tak mengecewakan, siap teringat lagi filem 'Air Force' yang lepas. “Meremang. Pengolahan warna cantik sangat. Harap bahagian jet pejuang itu tak mengecewakan macam Air Force dahulu,” tulis seorang pengguna. Harap-harap harapan dorang tak sia-sia lah!

Ramai juga yang mengajak orang ramai beramai-ramai menyokong filem tempatan ini bila ia keluar nanti.

Filem 'Takluk 2: Op Daulat' ini merupakan kesinambungan dari 'Takluk: Lahad Datu', diinspirasikan dari peristiwa pencerobohan di Lahad Datu, Sabah pada Februari 2013 di Kampung Tanduo. Ia mengangkat kisah Ops Daulat dan pengorbanan anggota keselamatan kita yang mempertaruhkan nyawa demi negara. Filem ini dibintangi oleh nama-nama besar macam Syafiq Kyle, Datuk Remy Ishak, Kamal Adli, Datuk Eman Manan, Fadlan Hazim, Nas-T, Luqman Hafidz, Taufiq Hanafi dan Sara Ali.

'Takluk 2: Op Daulat' bakal menemui penonton di seluruh pawagam negara mulai 26 November ini. Dah beli tiket ke belum tu?