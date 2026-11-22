Hiburan

Nabila Huda, pelakon veteran berusia 41 tahun yang kita kenali sebagai anak kepada lagenda rock Amy Search, memang terkenal dengan karakternya yang straightforward dan tak makan saman. Baru-baru ini, dia buat satu kenyataan yang mungkin buat sesetengah pelakon sentap habis, tapi kalau difikir balik, ada logiknya. Menurut Abil, seorang pelakon tak perlu pun nak jaga kelas sangat, apatah lagi memilih medium tertentu untuk berlakon.

Kena Ambil Apa Saja Tawaran?

Menurut Nabila, apa sahaja tawaran yang datang, dia akan ambil. Dia tegaskan, berlakon dalam filem saja atau platform over-the-top (OTT) sahaja memang tak boleh go kalau nak kekal relevan. Logiklah, kalau nak harapkan filem saja, setahun berapa kerat sangatlah filem yang keluar, kan? Industri filem Malaysia bukan Hollywood, kawan-kawan. Dah la pelakon ramai gila sampai berlambak-lambak muka baru muncul, muka kita bukan gerenti sentiasa ada dalam radar produksi. Jadi, kalau dah nama pun pelakon, apa salahnya mencuba pelbagai platform?

Abil siap kongsi pengalaman peribadi dia, betapa pentingnya untuk sentiasa menggilap bakat. Dia pernah tak berlakon sampai tiga bulan. Bila masuk set balik, rasa awkward teruk, badan pun rasa keras, macam orang tak pernah berlakon pulak. Nampak tak, bakat tu kena asah selalu. Kalau tak, lama-lama memang skill boleh hilang macam tu je, nanti orang kata eh, Abil dah tak power macam dulu. Dia samakan macam penyanyi, kalau tak menyanyi setahun, mau terkial-kial nak perform semula bila tiba-tiba dapat gig besar.

Sebab tu, watak kecil ke, watak besar ke, kalau skrip cun dan kena dengan jiwa, Nabila Huda on je. Dia tak kisah pun nak muncul di mana-mana platform. Yang penting, dia dapat teroka pelbagai jenis watak dan cabaran baru. Yelah, dah nama pun pelakon, memang kena sentiasa explore kan? Kalau tak, boringlah jadi Abil yang sama je dalam setiap naskhah. Tapi, satu je dia tekankan, skrip dan watak tu kena yang dia rasa belum pernah buat. Barulah ada kick dan rasa cabaran!

Rahsia Kekal "In Demand"

Dalam industri seni yang penuh cabaran ni, Nabila Huda dah lebih dua dekad aktif berlakon, dan dia bersyukur tawaran tak pernah putus-putus datang. Bukan senang tau nak kekal relevan sampai dua dekad tanpa perlu susah payah cari kerja! Dia percaya bila kita menjaga adab dan budi bahasa dengan orang yang pernah bekerja dengan kita, orang tidak akan jemu memanggil kita. Haa, bukan attitude diva, tapi attitude profesional yang dicari.

Abil juga percaya rezeki dia tak putus sebab dia jaga ibunya dan jaga adab dengan semua orang sekeliling. Dia tak perlu susah-susah nak cari kerja sebab tawaran datang bergolek. Ini semua hasil dari etika kerja dia yang tip-top. Pihak produksi memang selesa sangat kerja dengan dia, sebab dia tak pernah menyusahkan orang. Ini penting gila tau, sebab kalau sekali dah menyusahkan, memang susah nak dapat tawaran lagi. Word-of-mouth dalam industri ni laju je.

Dia faham sangat dinamika di set penggambaran, dari pelakon superstar sampai ke kru belakang tabir yang tak didendang, semua kena hormat. Kenapa? Sebab dia membesar dalam set penggambaran sejak kecil lagi, jadi dia dah anggap semua macam keluarga sendiri. Fuh, respek betul dengan Nabila Huda yang tak pernah lupa asal-usul dia. Sikap macam ni la yang buat orang tak jemu nak bekerja dengan kita, kan?

Berlakon Kerana Cinta, Bukan Glamor

Satu lagi yang buat kita lagi adore Nabila Huda ni, dia berlakon bukan sebab nak kejar populariti, nak jadi nombor satu, apatah lagi nak menang anugerah. Dia menegaskan dia tidak ada misi untuk jadi popular, berada di atas atau menang anugerah. Ini mungkin satu tamparan hebat untuk mana-mana artis baru yang masuk industri semata-mata nak glamor atau jadi viral. Nabila Huda berlakon sebab dia suka, dia cintakan kerja dia sebagai pelakon sepenuh hati. Jelas kan beza dia? Bukan semua orang berlakon sebab nak kaut keuntungan semata-mata.

Walaupun dah lama sangat dalam industri dan nama dah cukup gah, Abil tetap rendah diri. Dia mengaku masih dalam proses pembelajaran dan rasa diri masih "di bawah", walaupun orang lain mungkin dah letak dia di taraf sifu. Dia sentiasa ingat susah payah dia mula kerjaya dulu, dan sebab itulah dia tak pernah rasa diri dah power. Ini yang kita patut contohi. Tak kira dah berapa lama kita dalam bidang, rasa nak belajar tu mesti ada, barulah boleh terus maju. Abil siap kata dia tak power pun lagi. Amboi Abil, kalau kau tak power, habis tu kami ni apa? Terus rasa nak masuk kelas lakonan Abil!

Betullah kata Nabila Huda, janganlah terlalu memilih sangat. Mungkin ini rahsia Abil kekal relevan dan power sampai sekarang. Apa pendapat korang pula?