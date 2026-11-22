Hiburan

Selalunya, kalau watak lakonan kita kena parodi atau jadi bahan gurauan, mungkin ada yang akan berkecil hati. Ye lah, siapa tak sentap kan, bila hasil kerja keras kita tiba-tiba jadi content lawak? Tapi, lain pula ceritanya dengan pelakon hebat kita, Que Haidar.

Que Haidar, atau nama penuhnya Tengku Iskhan Shah Tengku Haida, 47, nampaknya cukup ‘cool’ dan tak ambil pusing langsung bila watak-watak yang pernah dia jayakan menjadi bahan parodi dan gurauan dalam kalangan masyarakat. Malah, dia anggap perkara ni sebagai satu petanda positif yang menunjukkan lakonannya betul-betul menjadi!

Parodi Bukan Penghinaan, Tapi Bukti Impak

Bagi Que, tindakan orang ramai memparodikan wataknya itu bukanlah satu penghinaan, jauh sekali satu ejekan. Sebaliknya, dia melihat ia sebagai bukti kukuh bahawa karakter yang dibawanya itu benar-benar meninggalkan impak yang mendalam. Mana taknya, sampai ke hari ini, masih ramai penonton yang ingat dan terkesan dengan watak-watak yang pernah dihidupkannya.

Pelakon ini menegaskan dia okey sahaja kerana tahu itu wataknya sendiri. Sikap lapang dada Que ini memang patut dipuji. Tak ramai artis yang boleh terima gurauan macam ni dengan hati terbuka, kan?

Fokus Pada Kerja, Populariti Datang Kemudian

Que Haidar juga berkongsi falsafah kerjanya yang cukup menarik. Bagi dia, keutamaan seorang pelakon itu sepatutnya terletak pada kualiti lakonan dan impak yang ditinggalkan, bukannya mengejar populariti semata-mata. Beliau berpendapat, nama atau glamour itu adalah perkara kedua yang akan datang dengan sendirinya apabila seseorang pelakon berjaya menghasilkan karya yang bagus.

“Bagi saya, apabila orang ingat kerja-kerja yang kita buat, selagi orang ingat hasil kerja kita, saya sudah cukup gembira nama itu perkara kedua, apabila kita menghasilkan lakonan yang bagus, orang akan mula tertanya-tanya siapa pelakonnya,” tegas Que.

Ini menunjukkan bahawa Que Haidar memang seorang artis yang mementingkan hasil seni dan keberkesanan lakonannya. Dia percaya, kalau kita fokus betul-betul pada kualiti, penonton akan sedar dan mula mencari tahu siapa gerangan di sebalik watak yang memukau itu. Memang kelas betul pemikiran macam ni!

Watak Sampai Melekat di Hati Penonton

Untuk menguatkan lagi hujahnya, Que turut memberi beberapa contoh watak lakonannya yang memang dikenali ramai dan sering menjadi bualan. “Contohnya, apabila saya membawa watak mafia atau watak dalam Castello dan Sepet, mungkin ada yang tertanya-tanya, siapa pelakon yang membawa watak tu,” katanya lagi.

Que menyebut watak mafia serta watak dalam Castello dan Sepet sebagai contoh. Tak hairanlah kalau penonton tertanya-tanya siapa yang membawakan watak itu. Ini memang satu pengiktirafan tertinggi bagi seorang pelakon, bila hasil kerja mereka tak dilupakan begitu sahaja. Betul tak?