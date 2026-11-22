Hiburan

Karpet merah malam kemuncak Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35) meriah, dengan tema "Spektrum Sinema" yang sungguh gah. Macam biasa, tumpuan utama memang ke karpet merah, tempat artis-artis kita berbaris nak tunjuk siapa paling stylo dan siapa paling berani buat statement fesyen. Ada yang ikut tema, ada yang buat hal sendiri, tapi semua memang nak curi limelight lah kan!

Rosyam Nor Bawa "Vintage Power" ke FFM35

Dalam banyak-banyak gaya memukau, pelakon, pengacara, dan penerbit filem Malaysia, Rosyam Nor, memang curi perhatian paling banyak. Bukan sebab baju dia paling bling-bling, tapi sebab dia buat kejutan pakai busana yang... hold on... dah berusia 23 tahun! Yup, kau orang tak salah baca. Baju yang dia pakai ni adalah busana sama yang dia pernah gayakan untuk filem Laila Isabella lebih dua dekad yang lalu.

Ini bukan sekadar throwback biasa-biasa, ini "vintage power" tahap dewa! Mungkin Rosyam Nor nak tunjuk yang fesyen tu sebenarnya kitaran, dan baju lama pun boleh jadi trend balik kalau kena cara. Apa-apa pun, keberanian dia ni memang patut dapat tepukan gemuruh. Siapa sangka, baju lama pun boleh jadi bualan hangat?

Trisha Ooi dan Aisha Retno: Pesona Tradisional Tak Lapuk Dek Zaman

Selain kejutan dari Rosyam Nor, karpet merah FFM35 turut dimeriahkan dengan penampilan artis lain yang tak kurang hebatnya. Pelakon Trisha Ooi tampil memukau dengan busana songket berwarna coklat. Konsep tradisional Melayu klasik yang dia pilih memang buat dia nampak ayu dan anggun habis!

Penyanyi Aisha Retno pula, menggayakan busana klasik ala Puteri Gunung Ledang. Dua-dua ni memang berjaya buktikan yang fesyen tradisional kita ni takkan pernah ketinggalan zaman. Malah, kalau kena gaya, boleh jadi lagi "wow" daripada busana kontemporari yang lain! Memang ada kelasnya sendiri.

Kesimpulan Fesyen Karpet Merah FFM35

Pendek kata, karpet merah FFM35 kali ni memang jadi medan untuk selebriti kita tunjuk kreativiti dan keberanian berfesyen. Dari "vintage power" Rosyam Nor sampailah ke pesona klasik Trisha Ooi dan Aisha Retno, masing-masing ada cara sendiri nak buat orang ingat. So, korang rasa siapa yang betul-betul paling menyerlah kali ni? Baju 23 tahun lepas tu patut jadi ikon ke tidak?