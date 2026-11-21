Hiburan

Bila MBSB Bank jadi penaja utama, memang nampak komitmen mereka bukan biasa-biasa. Kali ni, mereka support ERA dalam cabaran ‘Dari Udara Ke Udara’ yang berjaya cipta sejarah, siap masuk ASEAN Records dan ASIA Records lagi! Gila betul idea ni, siapa je yang berani buat siaran radio sambil terjun dari langit?

Kisah dia bermula kat Dropzone Thailand, Rayong. Bayangkan, penyampai 3 Pagi ERA kesayangan ramai, Nabil Ahmad dan Azad Jasmin, berjaya mengendalikan dan merakam kandungan radio masa depa tengah terjun bebas secara tandem dari ketinggian 13,000 kaki! Fuh, nak bercakap pun dah sesak nafas agaknya, ni siap buat siaran!

Macam Mana Diorang Buat?

Untuk merealisasikan misi gempak ni, diorang buat tiga terjunan tandem dari pesawat pada altitud 13,000 kaki tu. Nabil Ahmad buat dua terjunan, termasuk satu terjunan tambahan. Kononnya terjunan tambahan tu ganti kawan dia, Radin, yang tak dapat join sebab tengah tunaikan ibadah umrah. Azad Jasmin pulak buat satu terjunan tandem, lengkapkan cabaran.

Yang paling dasyat, rakaman audio tu berlangsung secara berterusan tau. Bukan masa terjun je, tapi dari awal proses berlepas, masa pesawat naik sampai altitud terjunan, sesi terjunan bebas yang semestinya angin bertiup kencang, sampailah masa diorang terbang guna payung terjun dan mendarat dengan selamat. Memang setiap saat dikira!

Semua rakaman dari udara tu kemudiannya disiarkan dalam siaran khas 3 Pagi ERA selama dua jam. Bayangkan dari pukul 4.00 petang sampai 6.00 petang, pendengar boleh layan pengalaman luar biasa ni secara eksklusif. Konfem ternganga dengar suara Nabil dan Azad dalam freefall!

Rekod Apa Yang Diorang Pecah?

Bukan main-main, rekod yang diorang pecahkan ni kategori “First and Highest Altitude Radio Breakfast Show Talk Sets Hosted and Recorded in Freefall”. Sebelum ni, ASEAN Records dan ASIA Records dah semak dah, memang tiada rekod terdahulu di negara-negara ASEAN mahupun pasaran utama Asia yang pernah rekodkan sesi bual bicara program radio breakfast yang dikendalikan dan dirakam masa terjunan bebas. Memang ERA yang pertama!

Cabaran Logistik Tak Terduga

Pengurus Jenama ERA, Azah Sahrin, cakap kejayaan ni lagi bermakna sebab diorang kena hadap cabaran logistik yang tak terjangka. Percubaan asal dijadualkan pada 18 November 2026 kat Drop Zone Skydive Terengganu, Marang. Tapi, masalah teknikal pesawat tak dapat beroperasi, so diorang kena buat keputusan pantas, pindah lokasi ke Thailand dalam masa kurang daripada dua hari! Fuh, macam mana lah diorang manage tu? Memang semangat jitu habis.

Azah puji habis-habisan komitmen dan keberanian Nabil Ahmad dengan Azad Jasmin. Yelah, bukan senang nak keluar dari zon selesa, ni siap kena training rapi, ketahanan mental, disiplin, dan keyakinan diri yang tinggi. Kira diorang dah buktikan yang keberanian mencuba benda baru tu memang boleh hasilkan pencapaian luar biasa. Siapa kata radio dah tak relevan? ERA buktikan sebaliknya!

Azah juga tak lupa ucap terima kasih banyak-banyak kat MBSB Bank, siap gelar “tulang belakang” kejayaan ni. Bukan MBSB Bank je, pasukan produksi, kru teknikal, jurulatih penerjunan profesional, rakan kerjasama strategik, serta semua warga kerja ERA dan Astro Audio pun turut bertungkus-lumus pastikan semua berjalan lancar dan selamat. Salute!

Kejayaan ni jugak didedikasikan khas untuk semua pendengar setia ERA yang sentiasa jadi inspirasi. Kiranya, diorang buat semua ni untuk kita jugaklah!