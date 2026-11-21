Hiburan

Pelakon Shaheizy Sam tak nak letak harapan tinggi-tinggi untuk bawa pulang trofi Pelakon Lelaki Terbaik di Festival Filem Malaysia (FFM) ke-35. Walaupun namanya antara yang disebut-sebut, Sam, 44, tetap berpendapat selera juri berbeza dalam memilih pemenang.

"Dalam lakonan tiada yang betul dan tiada yang salah. Bergantung kepada cita rasa orang yang menilai itu nanti. Boleh jadi orang yang menilai itu cita rasanya dengan lakonan saya, mungkin juga kepada pelakon lain," katanya. Dia menambah bahawa belum tentu siapa yang akan menang dan dia sendiri tidak meletakkan harapan.

Sam tercalon kali ini untuk watak bapa dalam filem `Badak`. Untuk menghidupkan karakter tu, Sam sanggup menaikkan berat badan dan siap belajar bahasa isyarat lagi. Memang padu komitmennya!

Bagi Sam, mengubah penampilan fizikal ni sesiapa pun boleh buat. Tapi dia sendiri berinisiatif nak nampak berbeza dalam setiap filem. "Apa lagi yang kita boleh buat? Suara dan cara percakapan mungkin sama. Sekurang-kurangnya dengan mengubah penampilan saya dapat puaskan hati sendiri," ujarnya. Kan bagus kalau semua pelakon ada semangat macam ni, takda lah asyik nampak sama je kan?

Sebagai tanda sokongan kepada industri filem, Sam akan hadir pada malam kemuncak FFM35 di Istana Budaya, Kuala Lumpur pada Sabtu, 21 November. Selain Sam, pelakon lain yang bersaing dalam kategori sama termasuklah Datuk Eman Manan menerusi filem `3 Hajat`, Idan Aeden (`Abah Saya Uncle Mike`), Beto Kusyairy (`Gayong 2`) dan Amerul Affendi (`Libang Libu`). Siapa agaknya yang akan menang? Kita tunggu dan lihat! Atau Sam saja yang tak berharap, tapi dalam hati ada taman?