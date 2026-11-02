Terinspirasi Siti Nurhaliza, Wani Kayrie mengidam single tradisional

Hiburan

KUALA LUMPUR – Siapa tak terkesima tengok persembahan Biduanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, kan? Konsert ‘Gema Bumantara’ beliau memang power! Penyanyi Wani Kayrie, 26 tahun, pun tak terkecuali terinspirasi sampai dah pasang niat nak hasilkan single berteraskan irama tradisional. Ini baru betul-betul semangat seni!

Wani Kayrie, yang genre muziknya ketika ini lebih menjurus kepada pop etnik, kata dia teringin sangat nak ada sekurang-kurangnya satu lagu yang sepenuhnya menonjolkan muzik tradisional. “Jika diberikan lebih banyak rezeki, saya memang teringin menghasilkan lagu yang sepenuhnya berkonsepkan tradisional,” kata penyanyi itu. Memang cun sangat kalau dia ada lagu sendiri, senanglah kalau ada permintaan untuk persembahan tradisional nanti. Tak payah pening kepala cari lagu orang lain!

Sebenarnya, hasrat nak mendalami irama tradisional ni bukan baru semalam tau. Wani dah lama dah simpan impian ni. Dulu, Allahyarham komposer Pak Ngah sendiri pernah tawarkan diri nak bimbing Wani dalam bidang ni. Sayangnya, rezeki tak berpihak apabila Allahyarham pergi dulu. Kata-kata Pak Ngah tu sampai hari ini masih terngiang-ngiang dalam kepala Wani. Al-Fatihah buat Pak Ngah.

Wani akui, sebelum ini dia rasa kurang mahir dan agak sukar nak bawa lenggok lagu tradisional. Tapi peluang bertemu dan berbual dengan Pak Ngah masa program D'Academy Asia pada tahun 2018, selepas Big Stage, memang membuka mata dia. Wani perlu menjalani uji bakat tertutup, dan Pak Ngah memberitahu beliau sendiri akan mengajarnya menyanyi dangdut dan mempelajari lenggok Melayu jika dia berjaya melepasinya.

Walaupun tahu benda ni ambil masa, Wani terbuka hati nak menimba ilmu dan belajar segala selok-belok muzik tradisional. Dia juga teringin menghasilkan album penuh berkonsepkan tradisional, tetapi sedar dirinya perlu belajar lebih banyak lagi.

“Berangan itu percuma,” kata Wani dengan santai. Ya betul, berangan memang free, tapi nak jadikan kenyataan tu yang kena usaha keras. Kita tengoklah nanti macam mana Wani Kayrie nak realisasikan impian dia ni, sambil penuhi permintaan peminat di luar sana. Agak-agak, single tradisional Wani nanti boleh jadi se-ikonik Siti Nurhaliza tak?