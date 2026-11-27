Hiburan

Pelakon Sharifah Haneesya mengaku dia tidak terasa hati apabila tidak menerima undangan untuk menghadiri Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35) yang berlangsung di Istana Budaya baru-baru ini. Pelakon yang juga dikenali sebagai Sharifah Haneesya Hanee Sayed Sahlan ini menjelaskan bahawa dia tidak mengharapkan layanan istimewa memandangkan peranannya dalam filem Malam Terlarang hanyalah sebagai watak hantu tambahan.

Isu ini mula timbul selepas Haneesya membuat perkongsian spontan di Threads. Hantaran itu dibuat selepas dia menyedari filem lakonannya turut tercalon pada acara berprestij itu, dan dia baru tahu dia tidak dijemput apabila melihat semua orang pergi. Bagaimanapun, dia menegaskan bahawa dirinya tidak terasa kerana watak yang dibawanya hanya mempunyai dialog sepatah dua sahaja.

"Tak perlulah berangan nak pergi FFM," katanya ketika ditemui pada Majlis Pelancaran dan Pratonton Mikro Drama Senjakala serta Romantik Skuter pada 26 November 2026. Pelakon drama Aku Bukan Ustazah ini berpendapat bahawa setiap watak, termasuk watak sampingan dan kameo, tetap mempunyai peranan penting dalam menghidupkan sesebuah karya walaupun tidak muncul lama di skrin atau tidak mempunyai banyak dialog.

Walaupun begitu, Haneesya berasa pelakon tambahan yang mempunyai watak atau pelakon kameo wajar diberikan penghargaan dengan dijemput ke acara besar seperti FFM supaya mereka rasa lebih dihargai. Namun, jika tidak dijemput, dia memilih untuk sedar diri dengan kedudukannya sebagai pelakon tambahan.

Haneesya turut menyentuh tentang namanya yang mungkin tidak disenaraikan dalam kredit filem Malam Terlarang. Dia tidak mengambil kisah mengenai perkara tersebut kerana memahami wataknya hanyalah sebagai hantu. Dia menyatakan jika ada rezeki untuk diletakkan nama, dia terima, namun jika tidak, dia menganggap ramai orang tidak tahu bahawa hantu tersebut sebenarnya adalah dirinya.

Terdahulu, Haneesya memuat naik hantaran di Threads berkenaan dirinya yang terlupa pernah membintangi filem tersebut sebagai Pamakbul (Hantu Dewi Laut). Walaupun lakonannya dipuji oleh netizen dan dianggap layak menerima anugerah, dia tetap tidak menerima jemputan ke acara tersebut.

Dalam perkembangan lain mengenai FFM35, Utusan Malaysia melaporkan bahawa Azhan Rani berasa gemuruh sehingga tersilap mengucapkan terima kasih kepada pemenang kategori Cerita Asal Terbaik, Sun J. Perumal dan Sivanantham. Menurut mStar pula, Nadiya Nissa berkongsi kegembiraan atas kejayaan adiknya, Aida Amron, yang memenangi trofi Pelakon Wanita Terbaik melalui watak Mirah dalam filem Badak. Manakala menurut Media Hiburan, Senimawi Fauziah Ahmad Daud atau Ogy menerima Anugerah Sepanjang Zaman sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam industri perfileman.