Gaya Hidup

Selalu sangat kita buat benda yang sama, iaitu gantung cermin secara mekanikal atas konsol di lorong masuk yang sempit atau biar saja ia tersandar tepi almari. Kita anggap cermin ni cuma barang praktikal untuk bagi 'green light' terakhir sebelum keluar rumah. Tapi, kalau korang tengok cara designer buat, mereka guna cermin dengan cara yang jauh berbeza. Cermin bukan sekadar alat solek, tapi dianggap sebagai bahan binaan, permukaan seni bina yang hidup, atau jalan pintas bijak untuk bawa masuk cahaya semula jadi dan pemandangan luar jauh ke dalam bilik bagi mengubah persepsi luas sesuatu ruang.

Tak perlu pula korang penuhkan seluruh rumah dengan pantulan sampai jadi 'visual noise' yang menyakitkan mata. Kuncinya adalah berfikir dengan tepat apa yang korang nak cermin tu tunjukkan dan apa tujuan spesifik ia dalam rutin harian. Cermin yang diletakkan pada posisi yang betul bukan saja boleh besarkan bilik yang kecil secara visual, tapi ada kuasa untuk menyerlahkan sudut gelap yang selama ini kita abaikan saja tanpa pandang dua kali.

Strategi pemilihan posisi dan cahaya

Sebelum korang beli cermin baru, cuba perhatikan dulu ruang rumah pada waktu yang berbeza. Ini penting sebab intensiti cahaya dan objek yang terpantul akan sentiasa berubah bentuk. Sebagai contoh, letak cermin betul-betul depan katil mungkin tak bagi rasa yang tenang atau 'relaxing'. Sebaliknya, letak cermin bersebelahan dengan tingkap adalah langkah paling bijak sebab ia jadi sekutu terbaik untuk ruang tersebut.

Cermin yang berada di depan atau sebelah tingkap bertindak sebagai pemantul semula jadi yang membawa cahaya matahari masuk sampai ke bahagian paling gelap dalam bilik. Dalam hal ini, posisi tepat cermin itu jauh lebih penting daripada saiz cermin tersebut. Kalau cermin tu pantulkan benda cantik macam pokok, lampu yang elegan, atau lukisan, korang automatik dapat imej hidup kedua dalam ruang tersebut. Tapi kalau yang terpantul itu adalah barang bersepah, korang sebenarnya cuma menggandakan huru-hara visual dalam rumah.

Teknik manipulasi ruang gaya profesional

Jangan hadkan cermin sebagai bingkai biasa saja. Korang boleh cuba tutup keseluruhan permukaan, satu bahagian dinding, atau malah pasang pada pintu almari yang besar. Teknik ini akan mencipta rasa kedalaman yang mengagumkan secara serta-merta, malah perabot yang nampak berat pun akan terasa seperti 'berundur' secara visual dan tak terlalu mendominasi ruang.

Designer moden sekarang banyak pilih cermin yang nampak 'aged' atau ada sedikit warna. Cermin jenis ini memantulkan cahaya dengan lebih lembut dan menambah atmosfera yang menarik tanpa menghasilkan pantulan yang terlalu tajam atau keras pada mata.

Eksperimen dengan bentuk dan fungsi

Cermin tak semestinya kena rata, besar, atau nampak terlalu serius. Cermin cembung boleh berfungsi sebagai arca atau sculpture tersendiri pada dinding. Ia boleh memesongkan imej sedikit dan terus menarik perhatian sesiapa yang memandang. Selain itu, permukaan dengan bentuk geometri yang unik mampu mengubah sudut rumah yang membosankan jadi lebih menarik.

Penggunaan cermin pada bahagian 'backsplash' dapur atau pada pintu dalaman membuktikan bahawa pantulan bukan sekadar untuk keperluan praktikal check rupa paras. Cermin sebenarnya adalah aksesori dekorasi paling ampuh untuk beri aura mewah pada rumah tanpa perlu tukar semua perabot yang ada.

Korang rasa berani tak nak pasang cermin besar kat pintu almari, atau takut rumah jadi macam kedai baju?