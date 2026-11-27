Gaya Hidup

Bayangkan zaman dulu kita ada satu saja jeans kegemaran yang dipakai sampai koyak, pudar, dan betul-betul ikut bentuk badan. Masa itu kita sayang gila kat seluar tu, sampai kalau lutut berlubang pun kita rasa itu seni dan karakter unik, bukannya sebab nak buang. Tapi sekarang, ramai antara kita mungkin ada lima, sepuluh, malah sampai 15 helai jeans sebab harga makin murah dan trend fesyen berubah terlalu cepat. Setiap kali musim sale, kita rasa macam wajib beli satu lagi padahal almari dah penuh.

Kesan daripada tabiat shopping melulu ini menyebabkan denim memberi bebanan yang tidak seimbang kepada alam sekitar. Industri denim kini menggunakan lebih 50,000 tan indigo sintetik setiap tahun. Untuk hasilkan satu sahaja jeans klasik, kira-kira 3,781 liter air diperlukan, bermula dari proses penanaman kapas sehinggalah ke penggunaan akhir. Lebih mengejutkan, satu kali basuhan sahaja boleh melepaskan sekitar 56,000 mikrofiber ke dalam air sisa, manakala keseluruhan kitaran hayat sehelai jeans menghasilkan kira-kira 33.4 kilogram karbon dioksida.

Ubah cara pandang terhadap almari baju

Kita tak perlu putuskan hubungan cinta dengan jeans, tapi kita kena lebih serius tentang ketahanan pakaian tersebut. Pakaian paling lestari sebenarnya adalah yang sudah ada dalam almari kau dan cuma menunggu masa untuk digunakan sebaiknya. Memandangkan jeans ini sangat tahan lasak, sebelum kau decide nak beli satu lagi seluar biru yang hampir sama, fikir dulu sama ada ia benar-benar memberi sesuatu yang baru dalam gaya kau.

Kalau trend sudah berubah, kau tak perlu beli baru. Kau boleh cuba pendekkan seluar yang sedia ada, ubah potongan jadi lebih longgar atau lebih ketat, atau tambahkan patches, sulaman, dan elemen logam untuk nampak lebih fresh. Kalau betul-betul sudah bosan, jangan sesekali buang ke tong sampah, tapi dermakan atau beri kepada kawan-kawan.

Trik penjagaan dan pemilihan material

Satu perkara yang ramai orang buat salah ialah membasuh jeans setiap kali lepas pakai. Hakikatnya, jeans tak perlu dibasuh selalu. Bergantung pada penggunaan, kau boleh basuh selepas tiga hingga lima kali pakai, dan sebaiknya pilih had yang lebih lama. Cara ini bukan sahaja menjimatkan air dan mengurangkan pelepasan mikrofiber ke alam sekitar, malah mengelakkan warna kain cepat pudar.

Apabila memang perlu beli jeans baru, cari yang menggunakan kapas organik atau yang mempunyai sijil pengesahan. Pilih bahan mentah daripada tanaman yang bergantung kepada air hujan. Perlu diingat juga, rekaan yang nampak terlalu pudar atau gaya 'distressed' yang ekstrem sebenarnya melalui lebih banyak tahap pemprosesan dan mempunyai jangka hayat yang jauh lebih pendek.

Bijak memilih fabrik dan sumber

Jeans yang elastik memang rasa selesa, tapi penambahan gentian sintetik sebenarnya menyukarkan proses kitar semula dan meningkatkan pelepasan mikroplastik. Jadi, lebih baik cari helaian yang mempunyai kandungan kapas yang tinggi dan peratusan bahan sintetik yang rendah. Jadikan tabiat membaca label di bilik fitting sebagai rutin wajib sebelum bayar.

Selain itu, kedai vintage adalah lubuk untuk cari denim kerana materialnya memang sangat kuat. Dengan membeli pakaian terpakai, kau bukan sahaja dapat rekaan yang lebih autentik dengan harga lebih murah, malah kau tak perlu pening kepala nak pakai lama-lama baru kain itu jadi lembut sebab orang sebelum ini sudah buatkan untuk kau.

Akhir sekali, jangan terus buang jeans hanya sebab ada lubang kecil, zip rosak, atau bahagian bawah yang haus. Semua itu boleh dibaiki dengan mudah oleh tukang jahit atau boleh dijadikan peluang untuk buat projek upcycling yang kreatif bagi memperbaharui penampilan kau.

Agak-agak jeans mana satu dalam almari kau yang paling banyak 'berjasa' tapi dah lama kau abaikan?