Hiburan

Satu hantaran di aplikasi Threads jadi tular selepas seorang pengguna bernama Ijjan berkongsi keputusan keluarganya untuk berhenti menggunakan span pencuci pinggan. Tindakan nekad ini diambil selepas mereka sedar ada risiko kesihatan yang tersembunyi pada alatan dapur tersebut.

Ijjan menjelaskan bahawa keadaan span yang sentiasa lembap menjadikannya tempat pembiakan sempurna untuk bakteria seperti Salmonella dan E. coli. Bakteria ini boleh melekat pada sudu, garfu, dan pinggan sebelum akhirnya masuk ke dalam mulut anak-anak, yang membawa risiko keracunan makanan serta komplikasi kesihatan lebih serius.

Struktur span yang berongga, lembap, dan memerangkap sisa makanan memang menjadikannya medium ideal untuk patogen. Penggunaan span tercemar untuk mengelap meja atau membasuh peralatan makan boleh mencetuskan pencemaran silang. Malah, ada kajian menunjukkan risiko komplikasi buah pinggang boleh berlaku secara tidak langsung, terutamanya bagi golongan rentan seperti warga emas, kanak-kanak, atau mereka yang mempunyai sistem imuniti rendah.

Ada yang cuba bersihkan span guna microwave, tapi sebenarnya cara itu masih belum menjamin kebersihan menyeluruh. Lebih risau lagi, span yang dikitar semula berpotensi memerangkap lebih banyak bakteria Moraxella osloensis yang boleh menyebabkan jangkitan kepada individu berimun lemah.

Cara jaga span supaya tak bahaya

Kalau masih nak guna span, ada beberapa langkah yang boleh diamalkan untuk kurangkan risiko jangkitan. Pertama, rebus span dalam air mendidih untuk membunuh sebahagian besar bakteria. Kedua, rendam span dalam bancuhan air sabun dan peluntur pakaian mengikut arahan label produk untuk proses nyahkuman.

Selain itu, mesin pengering pakaian juga boleh digunakan untuk mencuci span bagi membantu membunuh bakteria. Namun, langkah paling selamat yang disarankan pakar adalah dengan membuang span lama secara berkala.

Tanda perlu tukar span

Jangan tunggu lama sangat untuk tukar span baru. Kalau span sudah mula mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan, itu tanda jelas ia sudah dipenuhi bakteria. Tempoh penggantian yang disyorkan adalah antara satu hingga tiga kali seminggu.

Korang rasa korang dah tukar span minggu ni atau masih pakai span yang dah 'berbau' tu?