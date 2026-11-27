Hiburan

Fazura akhirnya buka mulut pasal aksi dia tunjuk cincin kat jari masa sesi meet and greet dengan peminat kat Jakel, Kuala Lumpur pada Jumaat 27 November 2026. Rupa-rupanya, semua tu cuma gurauan antara dia dengan penyanyi serta pengacara, Elly Mazlein.

Kata Fazura, Elly Mazlein atau Kak Lina memang suka usik dia pasal hubungan rapat dengan pelakon Que Haidar. Fazura mengaku dia sengaja buat macam tu sebab Kak Lina kata Que itu 'punya' dia, jadi Fazura pun lawan balik dengan cakap cincin tu adalah cincin dia sendiri.

Pasal harapan peminat yang nak tengok dia dengan Que bersatu pula, Fazura beritahu yang mereka sebenarnya masih dalam fasa perkenalan. Dia dedahkan yang mereka berdua dah bersahabat baik hampir 20 tahun dan Que adalah rakan lelaki paling rapat dengan dia, sama juga seperti apa yang Que cakap mengenai Fazura baru-baru ini, iaitu wanita terdekat.

Buat masa ni, mereka masih mengenali hati budi masing-masing dan hanya mampu berdoa untuk masa depan. Fazura juga ucap terima kasih kepada semua orang, terutamanya peminat yang sentiasa doakan kebahagiaan mereka berdua.

Dia tegaskan yang mereka tak nak terburu-buru buat keputusan pasal jodoh dan serahkan segalanya kepada Tuhan. Fazura kata mereka berdua dah matang dan yang paling penting sekarang ialah dia, Fatimah, dan Que semuanya gembira.

Korang rasa mereka berdua ni memang ada 'chemistry' ke atau betul-betul kawan je?