Hiburan

Bayangkan lagu solo pertama korang masih lagi jadi permintaan paling tinggi walaupun dah lapan tahun keluar. Itulah yang jadi dekat Fieya Julia. Dia mengaku lagu 'Perasaanku' memang bawa tuah gila dalam karier dia sampai orang panggil dia 'Fieya Julia Perasaanku' bila dia buat persembahan.

Fieya rasa impak lagu tu memang luar biasa sebab sampai sekarang nama dia masih disebut menerusi lagu hit berkenaan. Walaupun dia hargai sokongan peminat dan bersyukur lagu lain macam 'Cukup' dan 'Doa Untuk Ibu' ada diputarkan kat radio, dia tetap harap orang akan kenali dia melalui karya-karya baharu yang bakal keluar nanti.

Tapi, ada satu benda yang buat dia rasa kurang selesa. Fieya tak berapa minat kalau orang masih berkongsi video muzik 'Perasaanku' yang lama. Bagi dia, tak ada masalah kalau orang kaitkan nama dia dengan lagu tu, tapi janganlah muat naik video lama tu semata-mata nak cari tontonan.

Sebab utamanya? Penampilan dia dalam video tu sangat berbeza sebab masa tu dia masih belum bertudung. Jadi, kalau nak kongsi juga lagu 'Perasaanku', Fieya minta tolong muat naik dalam bentuk audio saja sebab dia tak senang hati tengok video lama yang tak berhijab tu.

Selain lagu hit tu, Fieya juga ada beberapa lagu lain yang dapat perhatian pendengar seperti 'Cukup', 'Penantian' dan 'Seperti Ini'. Kita doakan semoga lagu-lagu baru dia nanti boleh 'tapau' populariti lagu Perasaanku!