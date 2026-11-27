Hiburan

Emma Maembong menyimpan impian untuk menggenggam trofi Pelakon Wanita Terbaik pada Festival Filem Malaysia (FFM). Pelakon berusia 34 tahun itu berhasrat meraih pengiktirafan yang dinilai oleh juri profesional setelah hampir dua dekad menceburi bidang lakonan.

“Siapa pelakon yang tidak teringin menggenggam trofi Pelakon Wanita Terbaik FFM?” kata Emma semasa majlis tayangan Suamiku Anak Mak di Bukit Jalil pada Khamis. Dia mengakui setahunya dia tidak pernah tercalon dalam FFM. Jika menang, dia akan sangat bersyukur, malah diundang ke FFM pun sudah cukup baginya.

Namun, perjalanan Emma ke layar perak tidak semudah itu. Dia mendedahkan banyak tawaran filem terpaksa ditolak kerana jadual yang sering bertembung dengan penggambaran drama. Menurut Emma, proses penggambaran drama yang boleh berlarutan sehingga tiga bulan menyukarkannya memberikan komitmen kepada filem yang memerlukan pelakon dalam tempoh waktu tertentu.

Dia menjelaskan kebanyakan produksi filem memerlukan masa pelakon untuk tempoh tertentu, namun disebabkan pihak produksi tidak boleh menunggu, dia terpaksa melepaskan peluang tersebut. Menurut Utusan Malaysia, setakat ini belum ada produksi filem yang sanggup menunggu sehingga dia lapang.

Menyentuh tentang watak Zara dalam drama Suamiku Anak Mak, Emma menyifatkan watak itu sebagai wanita bijak dan sabar yang memilih untuk menyimpan kebijaksanaannya sebelum menonjolkan sisi sebenar. Menurut Harian Metro, bakat lakonannya dalam drama itu turut mendapat pujian warganet, manakala menurut Utusan Malaysia, pihak produksi turut memberi pujian yang sama.

Emma mengakui tidak berdepan kesukaran besar membawa watak konflik kerana sudah terbiasa dengan babak marah dan menangis. Bagaimanapun, dia tetap rasa penat dan tertekan kerana perlu memainkan emosi tersebut. Menurut Harian Metro, Emma juga mengalami 'stage fright' atau ketakutan berada di atas pentas, membuatkan dia lebih selesa berlakon di hadapan kamera berbanding menjadi penyampai anugerah.

Bagi pelakon yang juga dikenali sebagai Fatimah Rohani Ismail ini, menurut Harian Metro dan Utusan Malaysia, sokongan daripada individu di sekeliling mendorongnya untuk tidak terlalu merendahkan kemampuan diri dan berani meneroka peluang lebih besar.