Hiburan

Pelakon Izzue Islam mengaku dia sampai menangis dua kali apabila mendapat tahu berita gembira daripada rakannya, Achey, yang bakal bergelar bapa. Kegembiraan itu hadir selepas isteri Achey disahkan hamil setelah 15 tahun mereka menanti.

Izzue mendedahkan bahawa Achey dan isterinya sudah memaklumkan berita tersebut kepadanya terlebih dahulu sebelum dikongsi kepada umum. Kejadian itu berlaku apabila pasangan tersebut datang ke rumah Izzue untuk membuat kejutan dengan berpura-pura menghantar makanan atau kuih bahulu.

"Ketika mereka membuat pengumuman itu, sebenarnya sudah kali kedua saya menangis dan kali kedua saya meraikan kegembiraan tersebut," kata Izzue. Dia menceritakan bagaimana Achey dan isterinya menangis sambil menunjukkan sesuatu kepada Awin. Izzue pada mulanya tertanya-tanya mengapa mereka menangis sebelum dia memeluk Awin dan melihat apa yang ditunjukkan menerusi telefon.

Izzue berkongsi cerita ini semasa ditemui di acara ‘Watch Party’ bersama barisan pelakon drama Suamiku Anak Mak di Kingston Hotel 10 by iBilik, Bukit Jalil pada Khamis. Dalam pada itu, Izzue turut menyentuh tentang harapannya sendiri untuk memiliki zuriat bersama Awin.

Sepanjang 13 tahun berkahwin, Izzue menegaskan bahawa dia dan isterinya tidak pernah putus harapan dan terus berusaha serta berdoa. "Yalah, 13 tahun itu satu tempoh yang lama. Tetapi sahabat kita, Achey, selepas 15 tahun pun Allah rezekikan. Kenapa kita mahu mengatakan tidak? Kenapa kita mahu berhenti?" ujarnya.

Izzue percaya usaha perlu diteruskan dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapat rezeki tersebut dalam masa lima atau 10 tahun lagi. Walau bagaimanapun, katanya semuanya okey, sama ada berdua atau jika ada zuriat.

Untuk rekod, Achey dan isterinya, Nor Hasanah Yahaya, bakal menimang cahaya mata setelah menjalani proses persenyawaan in-vitro (IVF) buat kali kedua.