Gaya Hidup

Zaman sekarang harga barang semua naik, jadi tak pelik kalau ramai mula cari jalan untuk jimat. Kat sinilah 'cucina povera' masuk balik dalam gaya hidup moden. Secara asasnya, ini adalah seni masakan tradisional dari Itali yang fokus kepada penggunaan bahan-bahan yang ringkas, murah, dan paling penting, tidak membazir. Kita tak perlu bahan import yang mahal atau resipi yang pening-pening untuk buat hidangan yang sedap dan mengenyangkan.

Filosofi gaya masakan ini sangat senang: guna apa yang ada, masak ikut musim, dan jangan buang apa-apa. Bahan yang selalu orang pandang sebelah mata seperti kacang-kacang, sayur-sayuran, malah roti yang sudah keras pun boleh jadi bahan utama untuk hidangan yang mantap. Pendekatan ini bukan sekadar pasal nak jimat duit, tapi lebih kepada cara penggunaan yang lebih sedar dan kreatif dalam menguruskan makanan.

Sejarah dari keperluan hidup

Cucina povera ini sebenarnya lahir daripada kesusahan. Ia berkembang di pelbagai kawasan di Itali suatu ketika dahulu apabila keluarga-keluarga terpaksa menggunakan segala sumber yang ada sampai ke titisan terakhir. Pada masa itu, bahan harian mereka hanyalah kacang, kentang, sayur mengikut musim, bijirin, dan roti. Setiap resipi yang tercipta sebenarnya bergantung kepada apa yang ada dalam rumah masing-masing pada waktu itu.

Kalau dilihat sekarang, kenapa trend ini popular balik? Selain sebab kos sara hidup yang makin tinggi, ramai juga yang mula peduli pasal kelestarian alam dan nak kurangkan sisa makanan. Ini mengubah persepsi kita tentang memasak; bukan pasal berapa banyak bahan mewah yang kita letak, tapi bagaimana kita gabungkan bahan-bahan ringkas itu untuk jadi sesuatu yang istimewa. Walaupun asalnya ia lahir daripada situasi terpaksa, kita boleh ambil ilmu praktikal itu untuk disesuaikan dengan cara hidup kita sekarang.

Seni 'selamatkan' bahan buangan

Salah satu ciri paling ikonik dalam cucina povera ialah cara mereka selamatkan bahan yang sepatutnya masuk tong sampah. Contohnya, roti yang sudah keras jangan dibuang, tapi boleh dijadikan sup, salad, atau crouton. Sayur-sayuran yang lebihan pula boleh dipusing jadi omelet atau menu pasta. Kreativiti macam inilah yang buat masakan bajet jadi menarik.

Contoh paling jelas boleh dilihat pada ribollita, iaitu sup tradisional dari Tuscany yang menggunakan kacang, sayur-sayuran, dan roti. Ada juga passatelli yang dibuat menggunakan serbuk roti, telur, dan keju. Ini membuktikan bahan paling ringkas pun boleh dapat 'nyawa baru' kalau kena caranya. Logik yang sama boleh kita buat hari ini: contohnya, baki kacang dalam salad boleh dibawa ke hari depan, atau bekalkan makanan dalam peti sejuk beku untuk elakkan beli barang yang tidak perlu.

Lebih daripada sekadar sayur dan kacang

Kena tahu yang cucina povera bukan hanya pasal sayur saja, tapi juga penggunaan bahan yang kurang popular. Dahulu, bahagian organ dalaman haiwan atau potongan daging tertentu dianggap pilihan murah sebab bahagian yang 'premium' biasanya hanya untuk hidangan mahal. Namun sekarang, penggunaan semua bahagian haiwan ini menjadi sebahagian daripada perbincangan global tentang mengurangkan pembaziran makanan.

Hidangan yang asalnya dibuat untuk bagi satu keluarga kenyang kini mula diiktiraf kerana teknik masakannya, rasa yang unik, dan daya kreativiti yang tinggi. Sebenarnya, falsafah yang sama juga ada dalam budaya makanan dunia yang lain. Contohnya, cassoulet dari Perancis dan feijoada dari Brazil yang kedua-duanya menggunakan kombinasi bahan murah dan teknik memasak yang memaksimumkan setiap bahan. Ini menunjukkan kreativiti boleh bermula daripada perkara yang paling ringkas.

Cara mula amalkan gaya 'povera'

Kita tak perlu tukar keseluruhan cara masak untuk ikut gaya ini. Boleh mula dengan rancang menu mingguan, pilih produk mengikut musim, dan beri lebih perhatian kepada menu berasaskan kacang serta sayuran. Yang paling penting ialah pengurusan sisa makanan dengan betul dan simpan bahan mentah dengan selamat supaya tidak terbiar lama dalam peti sejuk sehingga rosak.

Memasak dengan apa yang sedia ada sebenarnya satu proses kreatif, bukan satu sekatan dalam hidup. Cucina povera bukan sekadar nostalgia resipi nenek moyang, tapi satu peringatan yang makanan sedap tidak semestinya datang daripada bahan mahal atau teknik yang hebat. Kadangkala, apa yang kita perlukan hanyalah sedikit imaginasi, pengurusan yang betul, dan kemahuan untuk gunakan apa sahaja yang ada dalam dapur kita.

Agak-agak korang, bahan apa dalam peti ais yang korang selalu buang tapi sebenarnya boleh jadi menu mewah?