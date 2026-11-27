Hiburan

Pelakon Keith Foo, 42, mengaku dia percaya dengan kewujudan penyakit ain atau 'evil eye'. Sebab itulah dia lebih berhati-hati bila nak kongsi hal peribadi, termasuklah pasal hubungan cinta dia dengan pelakon Riena Diana.

Bagi Keith, tak semua perkara dalam hidup perlu dikongsikan kepada umum. Dia rasa ada isu dan kehidupan peribadi yang lebih baik disimpan sendiri. Kalau pasal kerja, mereka memang akan kongsi semua, tapi untuk hal lain, dia rasa perlu ada batas masing-masing.

Keith dedahkan yang ibu dia juga selalu pesan supaya dia dan Riena lebih berhati-hati dalam berkongsi hal peribadi. Pesanan itu bukan saja untuk Keith, tapi ibunya juga ada beritahu Riena.

Bila bercakap pasal hubungan mereka, Keith kata setiap orang ada cara tersendiri untuk ekspresikan diri, terutamanya bila ada konflik. Bagi dia, perselisihan faham itu perkara biasa dalam mana-mana hubungan sebab itulah proses untuk saling mengenali dan memahami.

Cuma, Keith lebih selesa untuk tidak berkongsi atau ulas secara terbuka di media sosial kalau mereka ada gaduh. Dia lebih memilih untuk tidak berkata apa-apa atau melibatkan orang lain. Yang penting, dia rasa hubungan mereka semakin kukuh dan masing-masing tengah fokus pada kerjaya serta masa depan bersama.

Sebelum ini, Keith ada maklumkan yang dia ada perancangan untuk bawa hubungan mereka ke arah lebih baik, tapi dia tak perincikan lagi tarikh atau plan perkahwinan mereka.

Untuk rekod, Riena dan Keith mula bercinta sekitar Jun 2024 selepas terlibat dalam penggambaran drama Salju Rindu. Keith berkongsi perkara ini ketika ditemui di acara 'Watch Party' drama Suamiku Anak Mak di Kingston Hotel 10 by iBilik, Bukit Jalil pada Khamis.

Kita pun setuju, tak semua benda kena masuk TikTok baru rasa puas, kan?