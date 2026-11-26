Hiburan

Syida Melvin baru sahaja berkongsi video di Instagram menunjukkan dirinya dan anak-anak sudah berpindah ke rumah baharu. Dalam video itu, pelakon media sosial ini dilihat sibuk membawa barang-barang kelengkapan masuk ke rumah tersebut.

Syida memberitahu bahawa keputusan untuk berpindah ini dibuat demi keselesaan anak-anaknya. Netizen yang melihat perkongsian tersebut rata-ratanya rasa gembira dan mendoakan agar Syida terus kuat menghadapi dugaan hidup.

Sebelum ini, Syida pernah membuat siaran langsung di media sosial bagi mendesak bekas suaminya, Syafiq, supaya keluar dari rumah yang didakwa dibeli atas nama Syida sendiri. Tindakan itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen sehingga ada yang mula berkongsi kisah kemelut rumah tangga masing-masing.

Syida dan Syafiq bercerai pada 12 Ogos lalu dengan talak satu setelah tujuh tahun berkahwin. Pasangan ini mempunyai tiga cahaya mata iaitu Safa Safeera yang berusia tujuh tahun, Sara Sajedda enam tahun, dan Serhan Isa yang berumur setahun.