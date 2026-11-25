Hiburan

Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mengesahkan pihaknya dijangka akan merakam keterangan kira-kira 25 saksi bagi membantu siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual yang dikaitkan dengan pelakon Puteri Balqis.

Setakat ini, polis sudah pun mengambil keterangan beberapa individu termasuk tunang pengadu yang juga pembantu peribadinya, seorang pengarah, serta dua orang jurukamera.

Keterangan 25 saksi lain yang terdiri daripada kru produksi akan diambil secara berperingkat. Menurut Datuk Fadil, proses ini akan dibuat mengikut kelapangan mereka memandangkan kru-kru tersebut kini sedang sibuk dengan penggambaran produksi lain.

Kalau korang lupa, pada 20 November 2026, Puteri Balqis ada mendedahkan yang dia sudah buat laporan polis selepas menjadi mangsa gangguan fizikal. Dia mendakwa ada seorang pelakon lelaki sengaja menggesel dirinya ketika berada di set penggambaran sebuah drama.

Bapa tirinya, Farris, turut mengesahkan perkara ini dan memaklumkan bahawa Puteri Balqis sudah menyerahkan bukti sokongan kepada pihak berkuasa untuk membantu siasatan.

Dalam masa yang sama, pelakon Zarif Ghazi yang turut dikaitkan dengan kontroversi ini dilaporkan sudah membuat laporan polis untuk mempertahankan dirinya daripada tuduhan tersebut.

Kita tunggu sajalah hasil siasatan polis, harap semuanya jelas nanti.