Hiburan

Satu pencapaian yang memang patut diberi tabik hormat. Penyanyi Tomok, Anis Suraya, dan pelakon veteran Zulkifli Ismail masing-masing berjaya meraih Ijazah Sarjana Pengajian Persembahan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Ketiga-tiga mereka menerima ijazah tersebut dalam Majlis Konvokesyen ke-28 UPSI di Tanjung Malim . Yang lebih menarik, mereka semua menyelesaikan pengajian melalui kaedah APEL Q, sekali gus membuktikan yang kerjaya seni sebenarnya boleh berjalan seiring dengan peningkatan taraf pendidikan.

Bagi Tomok, atau nama sebenarnya Shah Indrawan Ismail, keputusan untuk belajar semula ini adalah untuk mengembangkan ilmu dan berkongsi pengalaman profesional beliau dengan masyarakat. Dengan pengalaman selama 25 tahun dalam industri muzik, Tomok mahu penglibatan penggiat seni turut dihargai sebagai satu bentuk pembelajaran dan boleh dijadikan panduan bagi mereka yang berminat dalam muzik.

Anis Suraya pula rasa pengajian akademik ini penting untuk memahami pengalaman profesionalnya melalui pendekatan yang lebih sistematik. Memandangkan beliau sudah menjadi pensyarah sambilan bagi kursus Seni Suara di Universiti Malaysia Terengganu (UMT) sejak 2018, Anis sedar yang penguasaan teori, metodologi, dan pedagogi sangat penting dalam pendidikan seni. Bagi beliau, ijazah ini bukan sekadar sijil, tapi untuk memperluas keupayaan intelektual.

Zulkifli Ismail pula tak mahu ketinggalan. Selepas empat dekad dalam industri lakonan dan terlibat dalam lebih 300 produksi, pelakon veteran ini membuktikan bahawa pengalaman luas dalam dunia seni memang boleh diperkukuh lagi dengan ilmu akademik.

Memang inspirasi habis. Agak-agak siapa lagi artis kita yang tengah 'study' diam-diam sekarang ni?