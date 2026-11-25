Hiburan

Pelakon baharu, Sharmaine Alexander, tak dapat sorok rasa teruja bila berpeluang kutip pengalaman dan ilmu daripada barisan pelakon senior sepanjang dia ceburkan diri dalam dunia lakonan.

Bagi Sharmaine, peluang berlakon dalam drama Kasih Yang Terkorban bersama nama-nama besar seperti Datuk Jalaluddin Hassan, Fasha Sandha, Johan As’ari dan Dayana Rosza adalah satu pengalaman yang sangat berharga untuk dia pelajari selok-belok lakonan.

Sharmaine juga rasa bersyukur sangat sebab pelakon-pelakon hebat yang dia jumpa di set penggambaran tak lokek langsung kongsi ilmu dan bagi tunjuk ajar kepada dia. Dia mengaku rasa terharu dengan kebaikan mereka.

Dalam masa yang sama, Sharmaine tak pernah rasa jemu untuk pergi sesi uji bakat demi kembangkan lagi kerjaya lakonannya. Dia nekad nak rebut setiap peluang yang ada untuk perkenalkan bakat dan buktikan kemampuan diri dia kepada semua.

“Saya seorang yang suka menghadiri uji bakat, selagi boleh pergi, saya akan pergi. Selagi saya boleh usaha untuk menampakkan diri dan bakat saya, selagi itu saya akan cuba,” kongsinya.

Sumpah salute dengan semangat 'hunger' dia ni, kita pun kena rajin push diri sendiri kalau nak berjaya, kan?