Hiburan

Pelakon Shiqin Kamal mendedahkan yang dia pernah ada tanggapan buruk terhadap suaminya, Mika Irfan Nojey, ketika mereka pertama kali bertemu lebih setahun yang lalu. Shiqin mengaku dia rasa kurang senang dengan sikap Irfan yang ketika itu sedang sibuk menyikat rambut kuda sampai membuatkan Shiqin terpaksa menunggu untuk bergambar.

Shiqin Kamal merupakan seorang pelakon yang baru sahaja mendirikan rumah tangga, manakala suaminya, Mika Irfan Nojey, pula bekerja sebagai jurulatih memanah dan berkuda.

Drama 'kejap eh' masa pertama jumpa

Menurut Shiqin, pertemuan pertama mereka berlaku semasa Irfan sedang membuat pertunjukan memanah dan berkuda di sebuah acara. Pada mulanya, Shiqin tidak kenal siapa Irfan, tetapi rakan-rakannya yang berkeras mahu dia mengambil gambar dengan lelaki itu.

Ceritanya, masa Shiqin nampak Irfan tengah syok menyikat rambut kuda, dia pun tanya kalau boleh nak ambil gambar. Tapi, Irfan cuma balas dengan kata-kata "kejap eh" dan sambung balik kerja menyikat kuda tersebut. Shiqin mengaku dia rasa terasa hati dengan reaksi macam itu, jadi dia terus berjalan pergi sebab ada peminat lain yang mahu bergambar dengannya.

Namun, keadaan jadi menarik apabila Irfan kemudiannya datang jumpa Shiqin untuk tanya kalau dia mahu bergambar. Shiqin yang masih terasa hati terus membalas balik dengan kata-kata "kejap, saya tengah bergambar" sebab bagi dia, dalam hal ini mana boleh kalah.

Protes tak tag nama di media sosial

Walaupun Shiqin sudah menunjukkan reaksi tidak berminat, kawan-kawannya tetap berkeras mahu dia bergambar dengan Irfan. Shiqin mendedahkan yang pada waktu itu dia memang rasa benci dan tidak suka terhadap lelaki tersebut.

Sebagai tanda protes, Shiqin sengaja tidak menandakan atau 'tag' nama Irfan dalam foto-foto yang dimuat naik ke media sosial selepas acara tersebut. Dia menandakan semua nama rakan-rakannya yang lain, kecuali Irfan, semata-mata mahu menunjukkan yang dia memang tidak suka dengan lelaki itu.

Bahkan, dua minggu selepas kejadian itu, ada kawan yang cuba mengajak Shiqin untuk makan malam bersama Irfan. Namun, Shiqin terus menolak pelawaan tersebut kerana menganggap hubungan itu bukan sesuatu yang mudah untuk bermula begitu sahaja. Namun akhirnya, hubungan mereka dipermudahkan sehingga membawa kepada pernikahan.

Hantaran unik set memanah

Pasangan ini selamat disatukan sebagai suami isteri dengan sekali lafaz dalam majlis akad nikah yang berlangsung pada 25 November 2026. Tarikh tersebut dipilih kerana ia merupakan hari ulang tahun kelahiran Shiqin sendiri. Sebelum itu, mereka difahamkan sudah mengikat tali pertunangan dalam satu majlis tertutup pada 29 Ogos lalu.

Menariknya, Shiqin memilih peralatan memanah sebagai hantaran perkahwinan mereka. Shiqin menjelaskan bahawa pemilihan ini mempunyai makna tersendiri kerana dia mahu memberikan sesuatu yang dekat dengan minat dan kerjaya suaminya sebagai jurulatih memanah dan berkuda.

Dia sengaja mengelakkan hantaran biasa seperti beg tangan, pakaian, atau kasut. Shiqin sendiri yang mencadangkan kepada Irfan untuk memiliki set memanah sendiri supaya boleh digunakan setiap kali pergi ke mana-mana pertandingan. Bagi Shiqin, pemberian set memanah itu adalah simbolik untuk menunjukkan itulah cinta mereka.

Korang rasa okay tak hantaran set memanah ni, atau korang tetap team beg tangan?