Hiburan

Penyanyi Rich Gimbang secara terbuka menyatakan dia tidak lagi rasa perlu sertai mana-mana program realiti untuk buktikan kemampuan dirinya. Selepas hampir 20 tahun bergelar anak seni, dia rasa tindakan itu hanya akan mencalarkan imejnya sebagai seorang artis.

Richael L Gimbang memberitahu perkara ini ketika sidang media pelancaran solo terbaharunya, Mean To Me, di Drum Asia Live Hartamas, Desa Sri Hartamas, Kuala Lumpur, pada Selasa 25 November 2026. Dia juga mendedahkan bahawa dia dan ahli kumpulan Estranged sudah mencapai kata sepakat untuk tidak lagi menyertai program realiti pada masa akan datang.

Bagi Rich, dia tidak nampak keperluan untuk dinilai oleh juri yang juga merupakan rakan seperjuangannya dalam industri. Dia beri contoh Datuk Syafinaz, yang dianggap sebagai rakan artis dan lebih sesuai untuk diajak bekerjasama dalam mencipta karya muzik daripada menjadi orang yang menghakiminya.

Dia juga menyifatkan program realiti televisyen sebagai sesuatu yang 'dibuat-buat', dan dia sudah belajar banyak tentang konsep TV realiti sejak menyertai Akademi Fantasia musim keempat pada 2006.

Walaupun Rich tegas dengan pendiriannya, dia tidak menghalang isterinya, Velvet Lawrence Aduk, jika wanita itu mahu menerima tawaran program realiti. Velvet juga merupakan bekas peserta Akademi Fantasia musim keempat.

Rich mengakui kerjaya nyanyian Velvet mungkin tidak sekuat di Kuala Lumpur berbanding di Sabah, jadi dia rasa perlu memberi sokongan dan tidak boleh pentingkan diri sendiri. Walaupun dia berpendapat mungkin belum tiba masanya untuk Velvet mula berkempen meraih undian penonton, Rich tetap akan menyokong jika itu kemahuan isterinya.

Untuk rekod, Rich mula dikenali selepas menyertai Akademi Fantasia musim keempat pada 2006 dan mengukuhkan namanya bersama kumpulan Estranged yang ditubuhkan pada 2001. Kumpulan itu juga pernah muncul sebagai juara Anugerah Juara Lagu ke-22.