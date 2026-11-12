Khayrisyah Kemal: Nak Kekal Relevan? Wajib 'Power' Kat Media Sosial!

Hiburan

Pelakon Khayrisyah Kemal, buka mulut pasal realiti dunia seni sekarang. Katanya, media sosial ni bukan setakat penting, tapi memang wajib kalau nak kekal relevan dan tak dilupakan peminat, `especially` bila job lakonan tengah sendu.

Menurut Khayrisyah, industri pun dah mula pandang serius aktiviti artis kat platform digital. `Confirm` lah, kalau aktif, senanglah nak ingat muka dan nama artis tu, kan? Dia sendiri pun tak pernah rasa aktif kat media sosial ni membebankan. Eh, malah nampak sebagai cara terbaik nak `maintain relationship` dengan peminat!

Betul ke tidak? Siapa je yang tak tengok `follower count` sekarang kan? Khayrisyah sendiri akui, orang industri memang tengok nombor tu sebab lagi ramai follower, lagi mudah orang kenal kita. Pasal gelaran apa-apa pun, Khayrisyah cakap dia okey je, asalkan tak bawa perkara negatif atau fitnah. `Power` betul mentaliti dia ni, tak mudah melatah!

Walaupun ada fasa tak dapat tawaran berlakon, Khayrisyah cakap minat dia tak pernah luntur. Fuh, semangat betul! Memang `padu` lah passion dia ni. Dia perasan juga banyak perubahan ketara dalam industri perfileman tempatan sejak dia mula-mula masuk. Terutama bab pengurusan produksi dengan teknologi. Zaman sekarang, segalanya kena `up-to-date`, baru tak ketinggalan!

Dulu, masa dia masih kecil, produksi taklah teratur sangat. Tapi sekarang, `wow`, katanya kebanyakan produksi dah makin profesional, lengkap dengan kemudahan dan peralatan moden, walaupun bajet mungkin tak sebesar mana. Paling `power` sekali, dia kagum gila dengan teknologi pencahayaan dan kamera. Dia cerita, 'Ada penggambaran yang jurukamera berada di satu tempat, manakala kamera pula berada di tempat lain dan semuanya dikendalikan dari situ.' Dia sendiri pun tertanya-tanya, 'Begini rupanya cara orang menjalani penggambaran sekarang. Memang jauh berbeza jika dibandingkan dengan dahulu.' Memang `gempak` habis lah teknologi sekarang ni!

Jadi, artis-artis lain, dah sedia ke nak `power up` sosial media korang? Jangan sampai Khayrisyah Kemal je yang `level up` sorang-sorang!