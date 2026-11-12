Aduhai, Jisoo Blackpink Relaks Je Naik Bas Awam? Memang Cool!

Hiburan

Anggota kumpulan Blackpink, Jisoo buat ramai terkejut bila dia dedahkan yang dia masih selesa menggunakan pengangkutan awam, terutamanya bas, walaupun dah bergelar mega bintang yang dikenali satu dunia. Memang lain macam level humble Jisoo ni, kan?

Menurut Jisoo, dia selalu naik bas bila nak pergi tengok konsert atau ke tempat-tempat yang sesak dengan orang ramai. Dia siap kongsi, “Saya sering menaiki bas untuk pergi menonton konsert.” Bayangkanlah tengah lepak kat bus stop, tetiba Jisoo duduk sebelah! Mesti rasa macam mimpi!

Yang paling tak disangka, dia kata tak ramai pun penumpang yang perasan dia! Mungkin semua tengah khusyuk dengan phone masing-masing, atau blur habis tak sangka idola depan mata. Jisoo sendiri pilih bas sebagai jalan pintas untuk balik rumah dengan lebih cepat. Siapa sangka, dengan status selebriti antarabangsa, dia masih boleh bergerak bebas dan selamat tanpa orang kerumun? Dia sendiri terkejut, "Orang ramai tidak mengenali saya. Saya tidak sangka kami boleh berjalan-jalan dengan begitu bebas," katanya.

Kisah menarik ni diceritakan masa dia muncul dalam satu rancangan realiti. Lebih menarik lagi, dalam rancangan tu, Jisoo dilihat bersama rakan artis, Nayeon dari kumpulan Twice, masa mereka berdua naik bas sambil berborak santai dalam sesi temu bual. Memang nampak chill dan sempoi habis perangai Jisoo ni.

Memang tak semua selebriti boleh buat macam ni. Kebanyakan mungkin kena pakai mask dua tiga lapis, siap dengan topi dan cermin mata hitam, barulah takde orang cam. Tapi Jisoo? Naik bas macam orang biasa. Power gila! Korang rasa, kalau korang jumpa Jisoo tengah chill naik bas, korang buat-buat tak nampak ke terus minta selfie sampai dia penat?