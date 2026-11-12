Anas Zahrin Memang Padu! Kaut RM1.3 Juta dalam 11 Jam, Dua Anugerah TikTok Shop Disapu Bersih!

Hiburan

Influencer kesayangan ramai, Anas Zahrin, memang tak pernah mengecewakan. Bukannya calang-calang tau, dia berjaya merekodkan jualan RM1.3 juta hanya dalam satu sesi siaran langsung selama 11 jam! Aksi live stream padu ini berlangsung pada acara TikTok Shop Creator Icon All Star 11.11 Showdown, pada 11 November.

Paling gempak, pencapaian luar biasa ini turut melayakkan dia membawa pulang dua pengiktirafan yang bukan biasa-biasa: Top All Star Creator dan anugerah RM1 Million Milestones. Memang betul-betul membuktikan keupayaan dia bersaing dalam dunia perniagaan digital!

Anas mendedahkan, angka jualan yang mencecah jutaan ringgit tu datangnya daripada lebih 13 juta unit produk yang terjual sepanjang sesi marathon itu. Jelaslah, rangkaian produk kecantikan dan penjagaan diri yang dia tawarkan tu memang dapat sambutan hangat daripada pengguna! Antara item yang paling mendapat perhatian dan laris manis macam goreng pisang panas termasuklah gincu cecair, pembayang mata, pelembap bibir, dan juga minyak wangi. Siapa je tak nak cantik kan?

Mungkin juga sebab promosi yang ditawarkan memang kaw-kaw punya gila! Harga boleh dapat serendah RM1.11, siap ada pakej kombo istimewa lapan produk dengan harga tak masuk akal, hanya RM18.90. Fuh, memang berbaloi teruk! Anas Zahrin bersyukur sangat dengan sambutan luar biasa ini. Dia sempat kongsi yang ‘kejayaan ini bukan hasil usaha saya seorang, sebaliknya turut dibantu barisan hos siaran langsung seperti Ashhry Atan, Fara Dina, Ann Zaira dan Yulia, selain pasukan di belakang tabir.’ Memang kerja berpasukan yang mantap!

Sebelum ini pun, jenama kecantikan milik Anas ni memang dah buat hal. Dilaporkan pernah menduduki kedudukan teratas dalam kategori jualan TikTok Shop di Malaysia dengan rekod jualan hampir 12 juta unit. Memang power tak power? Pencapaian mantap tu siap dikongsi dalam Echotix Blog pada 18 Julai lalu, sebuah platform yang sentiasa mengupas data, strategi dan perkembangan terkini platform TikTok. Jadi, memang sah la Anas Zahrin ni bukan baru semalam masuk gelanggang bisnes online!

Walaupun dah capai kejayaan setinggi gunung, Anas tetap merendah diri. Dia berharap semua pencapaian ni tak buat dia lupa diri, malah jadi pembakar semangat untuk terus perbaiki diri . ‘Harapan saya agar semua ini tidak menjadikan saya lupa diri atau mengubah siapa saya. Sebaliknya, biarlah kejayaan ini sentiasa mengingatkan saya supaya terus merendah diri dan berpijak di bumi nyata,’ ujarnya penuh makna. Dia juga tak lupa, berharap agar lebih banyak jenama Bumiputera mampu berkembang pesat, bersaing secara sihat, dan berdiri sama tinggi dengan jenama antarabangsa. Inspirasi sungguh! Korang rasa, apa lagi kejayaan Anas Zahrin lepas ni?