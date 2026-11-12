Pertandingan Nyanyian Borneo 2026: Bukan Sekadar Cari Juara, Tapi Jaga Warisan!

Hiburan

Pertandingan Nyanyian Borneo 2026 yang berlangsung pada 6 hingga 8 November lalu di Sabah International Convention Centre (SICC), memang lain macam. Program anjuran GRISM EVENTS & CO ini bukan calang-calang, sebab matlamat utamanya adalah untuk mengangkat martabat seni suara dan budaya etnik dari Sabah dan Sarawak. Bayangkan, lagu tradisional dan bahasa ibunda jadi taruhan utama! Memang terbaiklah usaha macam ni.

Kata penganjur, ia bukan cuma pertandingan nyanyian biasa. Tapi ini adalah usaha penting untuk pastikan khazanah muzik tradisional masyarakat Borneo terus dihargai dan diwarisi oleh generasi muda kita. Ini peluang untuk peserta tunjukkan identiti unik, bahasa dan kepelbagaian budaya Sabah dan Sarawak melalui persembahan mereka.

Inisiatif ni juga tekankan kepentingan menjaga warisan budaya tak ketara kita, terutamanya seni suara dan bahasa ibunda yang dah jadi sebahagian dari khazanah kebudayaan negara kita. Pihak penganjur siap komited nak beri ruang kat penyanyi dan penggiat seni tempatan untuk kembangkan bakat, tingkatkan keyakinan diri, dan luaskan pendedahan dalam industri seni dan budaya.

“Pertandingan Nyanyian Borneo bukan sekadar tentang mencari juara, tetapi memastikan suara warisan kita tidak pernah terhenti,” kata mereka. “Setiap lagu etnik yang dipersembahkan membawa sejarah, bahasa, identiti dan jiwa masyarakat Borneo.” Fuh, mendalam maknanya tu! Mereka nak generasi muda bukan saja bangga, tapi jadi pewaris yang pastikan seni ini terus hidup. Yalah, warisan Borneo ni bukan cuma milik Sabah dan Sarawak, tapi kita semua punya.

Selain dari misi memelihara seni, pertandingan ni juga bawa mesej perpaduan. Guna kepelbagaian budaya sebagai medium untuk satukan masyarakat berbilang kaum kat Malaysia ni. Plus, ini seiring dengan aspirasi Visit Malaysia 2026 tau! Maknanya, lagu etnik, muzik tradisional, dan seni persembahan dari Borneo ni memang ada potensi besar untuk jadi tarikan pelancongan tempatan dan antarabangsa.

Jadi, lepas ni kita nak tengok berapa ramai lagi artis muda yang berani cabar diri dengan lagu etnik, ya?