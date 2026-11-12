Nak Kahwin? Sarah Suhairi Pesan Kena Kenal Betul-Betul Bakal Pasangan Dulu!

Hiburan

Penyanyi Sarah Suhairi bagi nasihat padu untuk kaum wanita di luar sana: jangan gelojoh pilih pasangan hidup! Kena kenal betul-betul latar belakang dan personaliti bakal suami sebelum buat keputusan besar. Mana taknya, ini soal masa depan tau, bukan main-main!

Sarah, yang ditemui pada Khamis, 12 November pada majlis pra-dengar pelancaran EP Selesai di Puchong, kata langkah ni penting gila. Barulah kita faham keperibadian bakal pasangan dan takdelah buat keputusan terburu-buru. Kita semua tahu kan, kadang-kadang bila dah angau, semua benda nampak indah belaka. Tapi belakang tabir, macam-macam boleh jadi!

"Mengenali sejarah silam pasangan bukan bertujuan menghakimi, sebaliknya memahami pengalaman yang membentuk peribadi seseorang sehingga menjadi dirinya hari ini," kata Sarah. Bukan nak jadi detektif CSI, tapi sekadar nak faham apa yang dah bentuk dia sekarang. Penting tu, sebab sejarah silam boleh jadi 'red flag' atau 'green flag' yang kita tak nampak.

Memang tak dinafikan, isu personaliti narsistik tengah viral gila kat media sosial sekarang. Sarah pun ada sentuh pasal ni, tapi dia akui bukan senang nak tentukan seseorang tu narsistik ke tak sebab dia bukan pakar. Nasihat dia, wanita boleh mendapatkan pandangan pakar atau kaunselor mengenai ciri-ciri individu narsistik yang perlu dielakkan.

Jadi, apa langkah-langkah penting yang Sarah pesan sebelum kita setuju nak kahwin? Jom hadamkan:

Kena Faham Latar Belakang & Personaliti

Ini fundamental paling asas! Mesti kenal betul-betul latar belakang dan perangai sebenar bakal suami. Jangan main tangkap muat je sebab dia hensem atau kaya. Personaliti ni yang kita akan hadap hari-hari, seumur hidup!

Selami Sejarah Silam (Bukan Menghakimi!)

Fahami pengalaman lalu dia, sebab pengalaman tu yang bentuk dia jadi siapa dia sekarang. Bukan nak jadi hakim mahkamah, tapi nak faham dan terima dia seadanya, dengan segala ‘baggage’ yang mungkin ada. Barulah tak terkejut beruk kemudian hari.

Cari Pandangan Pakar (Kalau Rasa Ada Yang Tak Kena)

Kalau ada rasa ragu-ragu tentang personaliti tertentu atau ada 'red flags' yang tak jelas (macam isu narsistik yang viral sekarang ni), jangan segan nak cari pandangan kaunselor atau pakar. Better safe than sorry, kan? Mereka lebih arif bab-bab psikologi ni.

Pastikan Diri Sendiri Selesa & Selamat

Paling penting sekali, hati kita kena rasa selesa dan selamat dengan si dia. Sarah tekankan yang wanita perlu pastikan diri betul-betul selesa dan berasa selamat dalam sesebuah perhubungan sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Kalau ada rasa tak selamat atau terancam, baik fikir banyak kali.

Jangan Gelojoh, Ambil Masa!

Barulah bila dah yakin semuanya okey, boleh teruskan hubungan ke fasa seterusnya. Sarah faham ketakutan wanita, terutamanya bab cerai-berai ni, sebab hak melafazkan talak di tangan lelaki. Walaupun wanita boleh mohon cerai, prosesnya mungkin menjadi sangat panjang. Jadi, elak konflik dari awal!

Sebagai isteri kepada Aswad Anuar yang berstatus duda anak tiga, Sarah bersyukur sebab rumah tangganya setakat ini baik-baik saja. Nampak gayanya, dia memang amalkan nasihat sendiri! Kalau dah kenal betul-betul, insya-Allah semuanya smooth. Apa pendapat korang pula? Ada tips lain nak tambah?