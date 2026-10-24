Sufie Rashid Nekad Turun 10KG Dalam Dua Minggu, Netizen Syak Kuat Bakal Sertai GV13!

Hiburan

Penyanyi Sufie Rashid tiba-tiba je jadi tumpuan ramai lepas dia umumkan misi gila-gila nak turunkan 10 kilogram dalam masa dua minggu. Gila kan? Tapi, posting dia yang ringkas tu terus buat netizen 'overthinking' dan mula kaitkan dengan sesuatu yang lebih besar.

"Misi turun 10kg dalam 2 minggu bermula sekarang," tulis Sufie di media sosial, pendek dan padat. Namun, netizen Malaysia yang terkenal dengan kebolehan membaca 'hint', terus rasa ini memang petanda dia akan join GV13.

Macam-macam komen muncul kat ruangan media sosialnya. Ramai netizen menganggap hantaran itu sebagai petunjuk jelas Sufie akan menyertai GV, dan ada yang mendoakan kejayaannya. Seorang netizen paling tidak sabar menulis, "PLEASE CAKAP YOU ARE ONE OF THE CONTESTANTS!!!". Fuh, memang tak menyempat netizen nak tahu jawapan!

Sampai sekarang, belum ada lagi pengesahan rasmi dari Sufie sendiri pasal spekulasi ni. Tapi, kalau betul, memang meletup la GV13 nanti!

Sebagai info untuk korang, GV13 ni memang dah confirm akan menampilkan barisan penyanyi hebat-hebat. Antaranya Vince, Zahid, Mawi, Faizal, Mila, Stacy, Shahir, Faizul, dan Firman. Mereka akan bersaing merebut gelaran juara.

Pentas GV13 akan jadi lebih meriah dengan gandingan trio pengacara kegemaran ramai, Nabil Ahmad, Jihan Muse, dan Sherry Alhadad.

Barisan juri pun tak berubah, kekal dengan nama-nama besar industri muzik kita: Datuk Ramli MS, Hetty Koes Endang, dan Datuk Syafinaz Selamat. Standard la, kalau juri-juri ni takde, rasa macam tak lengkap je GV kan?

GV13 ni akan bersiaran selama sebelas minggu, setiap Ahad, jam sembilan malam di Astro Ria (saluran 104) secara langsung dari Auditorium MBSA, Shah Alam. Boleh juga tengok secara On Demand dekat aplikasi Astro GO dan Sooka. So, ready ke tak nak tengok Sufie Rashid kat pentas GV?