Sophia Albarakbah Pertahankan Siti Khadijah: Jangan Ajak Orang Kutuk, Itu Buli Siber!

Hiburan

Pelakon Sophia Albarakbah tidak berdiam diri apabila sahabat karibnya, Siti Khadijah Halim, meluahkan rasa kecewa sebab namanya asyik jadi bahan kecaman warganet. Sophia, yang ditemui pada sesi sidang media Bayangan Dendam di Bukit Jalil pada Selasa, tampil mempertahankan Siti Khadijah dengan tegas.

Menurut Sophia, Siti Khadijah adalah seorang yang sangat baik, ceria, dan sentiasa setia memberikan semangat padanya ketika dia dalam kesusahan. “Saya hanya mahu cakap benda positif sahaja. Abaikan para pembenci (haters). Lumrah sebagai anak seni, orang akan sentiasa bercakap fasal kita, sama ada baik atau buruk,” kata Sophia.

Dia berharap Siti terus kuat, kerana ketika dirinya dalam kesusahan, Siti sentiasa ada di sisi untuk menaikkan semula semangatnya. Kini, katanya, giliran dia pula melakukan perkara yang sama.

Sophia mengakui dia memahami apa yang Siti Khadijah lalui kerana dia sendiri pernah, malah selalu, dikecam, dan kecaman itu menjadikannya lebih kuat. Dia percaya pengalaman ini akan membuat Siti lebih kuat di masa hadapan dan hanya perlu fokus pada kerjanya.

Pemenang Aktres Filem Popular, Anugerah Bintang Popular ke-35 itu juga sempat mengingatkan orang ramai agar berhati-hati bila menulis komen di media sosial. Katanya, artis juga manusia yang melakukan kesalahan, tetapi ada segelintir netizen yang memberi komen seolah-olah mereka terlalu suci dan patut muhasabah diri.

Sophia berkata mereka mungkin juga mempunyai masa lampau yang tidak indah, jadi tidak wajar suka-suka hati mengajak orang ramai memburukkan seseorang. Dia menekankan, jika ikhlas mahu memberi nasihat, cakaplah perkara yang baik. “Kalau betul ikhlas mahu beri nasihat, cakaplah benda yang baik dan jangan ajak semua orang untuk mengutuk kerana itu adalah buli siber,” kata Sophia lagi, mengingatkan bahaya buli siber.

Terdahulu, Siti Khadijah Halim menjadi perhatian warganet apabila dikaitkan dengan beberapa spekulasi, termasuk keakrabannya dengan rakan pelakon Amir Ahnaf dan dakwaan dia sombong. Beberapa rakan artis lain turut tampil mempertahankan Siti Khadijah, menyifatkan pelakon itu sebagai seorang yang ceria.

Dalam perkembangan lain, Sophia Albarakbah kini membintangi drama ‘Bayangan Dendam’ sebagai watak Melissa. Drama bersiri 12 episod tentang persahabatan, pengkhianatan, dan satu kematian mengejut ini turut mengaitkan watak Ariana dan Farhan, dan ditayangkan menerusi platform Viu pada Khamis dan Jumaat. Dah tengok ke belum drama baru Sophia ni?