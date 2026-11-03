Siti Nurhaliza Pecah Rekod Lagi! Dua Pengiktirafan Dari Asia Records & Asean Records Masuk Tangan!

Hiburan

Perghh! Siapa lagi kalau bukan Ratu Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang mampu buat macam ni? Kali ni, Tok Ti berjaya meraih dua pengiktirafan mega dari Asia Records dan Asean Records. Bukan kaleng-kaleng punya rekod tau! Ini semua hasil kerja keras dan penangan suara emas beliau yang berjaya mengumpulkan seramai 145,000 penonton untuk dua konsert solo dalam tempoh cuma sepuluh bulan. Fuh, memang gempak habis!

Bayangkan betapa hebatnya penangan Tok Ti sampai 145,000 orang hadir menyaksikan persembahan beliau. Angka sebanyak tu bukan senang-senang nak dapat, apatah lagi untuk dua konsert dalam masa tak sampai setahun. Ini bukan sekadar konsert, ini fenomena! Jelas sekali, pengaruh biduanita kesayangan kita ni memang tak boleh dicabar, malah makin kuat mencengkam industri muzik.

Asia Records dan Asean Records mengiktiraf kehebatan Tok Ti ini. Pengiktirafan berganda ni bukan saja membanggakan Tok Ti, tapi juga kita sebagai rakyat Malaysia. Terbukti Tok Ti memang legend yang sentiasa menetapkan standard tinggi untuk semua. Jadi, apa lagi yang Tok Ti nak buat lepas ni? Pecah rekod antarabangsa pulak ke?