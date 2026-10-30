Siti Nurhaliza Dedah Wajah Makin Pulih, Tisu Muka Keras Akibat Hentakan Kuat!

Hiburan

Biduanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, baru-baru ini buat peminat risau apabila mendedahkan wajahnya lebam gara-gara terjatuh masa raptai Konsert Tradisional Gema Bumantara. Insiden tak dijangka ni memang bikin cemas, tapi biasalah Tokti, semangatnya kental! Dia tetap teruskan persembahan yang sangat bermakna untuk dirinya, walaupun masa tu tengah lalui detik mencemaskan.

Keadaan wajah Datuk Seri Siti Nurhaliza dilaporkan makin pulih, namun kesan lebam masih belum hilang sepenuhnya, apatah lagi kulitnya memang jenis sensitif. Tokti sendiri kongsikan perkembangan terbaharu ni pada Rabu lepas masa ditemui di Majlis Tahlil Tun Hasmah, Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Dia akui, lebam biru pada kulit sensitif macam dia ni memang ambil masa sikit nak lesap terus.

Impak Hentakan Kuat, Tisu Muka Keras

Bukan sekadar lebam luaran, Siti turut meluahkan yang dia masih rasa tisu muka dia agak keras. Ini memang disebabkan impak hentakan kuat sewaktu dia terjatuh tu. Untuk pemulihan, dia perlu buat urutan. Nampaknya, proses pemulihan Tokti ni bukan sekadar tunggu lebam surut, tapi juga perlukan urutan khas untuk pulihkan tisu muka yang terjejas. Fuh, memang kuat betul hentakan dia sampai ke dalam-dalam!

Penyanyi berusia 47 tahun ini segera mendapatkan pemeriksaan di hospital, termasuk menjalani imbasan tomografi berkomputer (CT scan), sejurus kejadian berlaku. Semua tu demi memastikan tak ada sebarang kecederaan serius yang tersembunyi. Alhamdulillah, tak ada apa-apa retak atau pendarahan dalaman. Doktor yang merawatnya pun dah maklumkan yang lebam dan luka pada tisu muka tu memang ambil masa untuk sembuh sepenuhnya.

Bersyukur Bukan Jatuh Tersembam

Meskipun terpaksa berdepan dengan kecederaan masa persediaan konsert, pelantun lagu "Cindai" ni tetap bersyukur sangat sebab kejadian tu tak jejaskan langsung keupayaan dia untuk teruskan persembahan Konsert Tradisional Gema Bumantara sampai habis. Baginya, ini adalah pengalaman pertama dia jatuh masa buat persiapan konsert, namun dia ambil kejadian ni sebagai satu peringatan penting untuk lebih hargai keselamatan diri. Paling utama, dia bersyukur sangat kecederaan yang dialami tu tak lebih parah.

Tokti lagi bersyukur dia tak jatuh tersembam depan-depan. Katanya, kalau jatuh depan, gigi patah dan bibir pecah, lagi lama masa untuk pulih. Memang seram kalau jadi macam tu, kita pun tak sanggup nak bayangkan. Memang Allah masih melindungi dia masa tu.

Konsert Impian Tercapai, Kini Fokus Keluarga

Bagi Siti, Konsert Tradisional Gema Bumantara ni bukan sekadar konsert biasa-biasa, tapi ia bawa makna yang sangat mendalam. Ini sebab dia dapat realisasikan impian dia untuk mengangkat muzik tradisional ke pentas stadium terbesar di Malaysia. Dia bersyukur sangat kerana impian memartabatkan muzik tradisional di stadium terbesar di Malaysia sudah tercapai. Memang salute habis la Tokti, bukan senang nak bawak muzik tradisional ke pentas sebesar tu!

Selepas melalui jadual yang super padat dengan latihan dan persiapan konsert, Tokti ada bagi bayangan yang dia nak ambil masa sikit untuk berehat. Barulah lepas tu dia akan fikirkan kemungkinan untuk anjurkan "Gema Bumantara 2.0", kalau permintaan dari peminat memang melambung tinggi. Bila ditanya pasal kesinambungan konsert tu, Tokti siap berseloroh lagi, minta ruang untuk berehat dulu.

Dalam kesibukan memenuhi tuntutan kerjaya seni, masa bersama dua cahaya matanya, Siti Aafiyah dan Muhammad Afwa, kini dah jadi antara keutamaan buat dia. Memandangkan minggu peperiksaan anak-anaknya, dia ingin meluangkan lebih masa bersama Siti Aafiyah dan Muhammad Afwa.

Insiden Terjatuh Yang Tular

Sebelum ni, insiden terjatuh Tokti ni memang dah tular kat Instastory dia sendiri. Dia ada tunjukkan kesan lebam pada wajahnya tu, memang nampak ketara jugaklah. Kalau ikut rakaman video kejadian, Siti masa tu tengah buat aksi lompatan pakai prop kain panjang. Malangnya, kaki dia tersadung, terus buat dia jatuh ke lantai. Insiden tu mengakibatkan luka kecil kat bahagian tepi dan bawah mata dia, serta lebam kat pipi kanan.

Jadi, lepas ni Tokti nak rehat dulu ke atau terus plan konsert gempak lain? Mana tahu tiba-tiba ada "Gema Bumantara 2.0" mengejut kan?