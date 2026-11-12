Datuk Fauziah Nawi Tegur Keras: Jangan Gelabah Bila Emosi!

Hiburan

Datuk Fauziah Nawi, pelakon veteran yang dah makan garam berpuluh tahun, baru-baru ini menitipkan pesanan padu kat kita semua. Pesannya ringkas tapi menusuk kalbu: jangan sesekali terburu-buru buat keputusan, terutamanya bila emosi tengah tak stabil. Kadang-kadang kita ni gelojoh sangat, kan? Nampak je benda tak kena sikit, terus nak melenting, terus nak buat itu ini tanpa fikir panjang.

Menurut Fauziah, penting sangat untuk belajar kawal emosi elok-elok. Bukan apa, kalau dah fikiran kusut, mana nak datang idea bernas? Nanti tak pasal-pasal buat keputusan yang menyesal tak sudah. Bak kata pelakon berusia 73 tahun itu menerusi hantaran di Threads, “Ketenangan adalah kunci dalam menghadapi apa jua keadaan. Jangan terburu-buru membuat keputusan ketika emosi menguasai diri. Belajarlah untuk sentiasa bertenang, berfikir dengan rasional dan melihat sesuatu daripada pelbagai sudut.” Fuh, memang powerlah nasihat ni, macam mak-mak kita selalu pesan.

Dia juga berpendapat, tak semua masalah tu kena settle on the spot. Ada masa, kita kena ambil nafas sikit, bagi ruang kat diri untuk fikir balik. Bukan lembab, tapi lebih kepada strategik. Kalau rushing sangat, silap haribulan bukan selesai masalah, tapi tambah masalah baru.

Fauziah turut menyatakan bahawa apabila fikiran tenang, kita lebih mudah menyusun perancangan, mengenal pasti keutamaan dan menentukan tindakan yang tepat. Betul tu, kadang kita perlukan ‘time out’ untuk proses semua benda. Barulah nampak jalan keluar yang terbaik, bukan jalan buntu.

Paling best sekali, Fauziah Nawi kata kemampuan kita kawal emosi bila tengah pressure ni bukan tanda kita lemah. Eh, silap besar! Ia sebenarnya lambang kematangan dan kebijaksanaan. Haa, sapa kata orang tenang tu lembik? “Ingat, ketenangan bukan tanda kelemahan, tetapi lambang kematangan dan kebijaksanaan. Orang yang mampu mengawal dirinya ketika berdepan tekanan biasanya lebih bersedia mengawal keadaan,” jelasnya.

Jadi, lepas ni kalau ada apa-apa jadi, cuba tarik nafas dalam-dalam, jangan terus melenting. Nak nampak power dan matang? Kena bertenang dulu, barulah orang nampak kita ni bukan calang-calang! Betul tak?