Siapa Sangka? Jo Kukathas Dari SAYANG SAYANG Ni Rupa-Rupanya Otai Teater Malaysia!

Hiburan

Gempak habis bila tahu Jo Kukathas bukan setakat muka familiar dalam filem SAYANG SAYANG sebagai Nancy, tapi rupa-rupanya dia ni otai dalam dunia seni persembahan Malaysia! Fuh, memang tak sangka.

Watak Nancy, seorang ibu yang bawa anak dia, Ajay (lakonan Nandagopall Mohan) balik kampung kat Pantai Timur, lepas tu tubuhkan sekolah bahasa isyarat untuk komuniti pekak dan bisu – deep kan cerita dia? Filem ni sendiri pun fokus kat tiga anak muda pekak dan bisu, Ajay, Mina, dengan San San, cari identiti dan impian.

Untuk yang tak sabar nak tengok, SAYANG SAYANG dah pun ditayangkan kat Taiwan pada 16 Oktober lalu, dan kita kat Malaysia akan dapat tengok bermula 5 November depan. Kena mark calendar ni!

Tapi, kalau korang ingat Jo ni pelakon je, memang silap besar. Dia ni penggiat teater, penulis, pengarah, dan aktivis yang dah lama gila menyumbang kat seni dan budaya kita. Patutlah aura dia lain macam!

Awal kerjaya dia pun bukan main-main, mula dengan ajar kesusasteraan, siap proofread buku bapa dia, K. Das, yang legend sebagai penulis politik tu.

Minat lakonan tu yang bawa dia ke pentas teater, lepastu jumpa geng power macam mendiang Jit Murad, Andrew Leci, dengan Zahim Albakri. Hasilnya, Instant Café Theatre (ICT) ditubuhkan pada 1989. ICT ni lah yang jadi tulang belakang untuk ketengahkan isu sosial dan politik kat Malaysia melalui seni persembahan.

Mula-mula, ICT fokus kat satira politik dengan karya eksperimental, tapi lepas tu dia orang go big lagi, sentuh isu kaum, agama, jantina, sampai la perubahan iklim. Memang progresif gila!

Pengalaman Jo dalam teater ni bukan setakat lokal, tapi dah sampai ke peringkat antarabangsa! Singapura, Jepun, Brazil, Australia, Amerika Syarikat, Jerman, Korea, India, Taiwan, China, Filipina – semua dia dah jejak. Siap terlibat dalam persembahan, pengarahan, bengkel, dengan persidangan lagi. Tak cukup dengan tu, Jo pun selalu tulis dan buat persembahan solo serta komedi berdiri dengan pelbagai watak. Pernah perform kat Museum of London pun, untuk karya seni eksperimental My Bodily Remains oleh artis British, Tai Shani. Hebat sangat!

Dan tak habis kat situ je. Pada Mei 2020, dia tulis artikel pasal seni dan budaya Malaysia yang Arts Equator terbitkan, lepas tu pensyarah-pensyarah pun guna dalam kurikulum seni. Memang pengaruh dia ni besar!

Pengiktirafan pun tak putus-putus, sampai tiga tahun berturut-turut disenaraikan sebagai Asia's Most Influential untuk Malaysia dari 2021 sampai 2023. Memang layak lah!

Hidup dia pun dah berliku, pernah duduk Australia, Hong Kong, belajar bertahun-tahun kat India dengan Britain sebelum balik Malaysia. Pengalaman hidupnya di luar negara turut menjadi sebahagian daripada perjalanan yang membentuk dirinya sebagai seorang penggiat seni. Memang inspirasi habis! Cuba share, siapa lagi local legend yang korang rasa kita patut kenali lebih dalam?