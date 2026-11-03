Shuk Sahar Tayang Resit Pembayaran Nafkah Anak, Tapi Bekas Isteri Tetap Tuntut Yuran Taska!

Hiburan

Pelawak Shuk Sahar baru-baru ini buat ramai 'terkebil-kebil' bila dia tampil respons dakwaan bekas isterinya, Fara Salleh. Fara kata Shuk culas bab perbelanjaan anak mereka, Nada, tapi Shuk terus tunjuk bukti transfer duit dekat Instagram Story.

Empat tangkap layar transaksi berjumlah RM1,000 setiap satu dimuat naik Shuk. Tarikh-tarikh tu jatuh pada 5 Ogos, 1 September, 5 Oktober, dan 2 November 2026. "Alhamdulillah masih mampu bagi rezeki pada anak. Ini yang termampu. Ada dua lagi anak tau," tulis Shuk, seolah-olah nak beritahu semua orang dia masih bertanggungjawab.

Sebelum ni, Fara Salleh memang dah meluah perasaan dekat Instagram Story dia. Katanya, Shuk tak bantu tanggung perbelanjaan Nada, termasuk yuran pendaftaran tahunan taska sebanyak RM1,540. Yuran tu penting sebab taska lama Nada nak tutup, jadi Nada perlukan tempat baru supaya Fara senang nak keluar bekerja. Fara juga dakwa dia yang selama ini tanggung semua perbelanjaan harian Nada, termasuk makan, pakai, dan rawatan perubatan.

Tak cukup dengan itu, Fara turut membangkitkan isu aqiqah Nada yang didakwa masih tergantung sejak Ogos lalu. Dia mendakwa pada bulan 8 dia sudah menghantar mesej kepada Shuk tentang aqiqah Nada, tetapi Shuk dikatakan menjawab tiada modal. Fara pun sedia nak kongsi separuh kos aqiqah kalau Shuk setuju tanggung bahagian dia.

Sayangnya, Shuk tak pula perincikan untuk apa setiap transaksi RM1,000 yang dia tayang tu. Sama ada pembayaran tu termasuk yuran taska yang Fara tuntut, atau perkara lain, kita pun tak tahu. Jadi, sebenarnya isu tu dah selesai ke belum?