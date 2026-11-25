Hiburan

Fuh, panas betul! Kecoh media sosial baru-baru ini bila seorang individu bocorkan komen pensyarah dia yang selamba badak je labelkan fesyen penyanyi kesayangan ramai, Aina Abdul, sebagai ‘a walking fashion disaster’. Pedas gila! Seriouslylah, sampai macam tu sekali?

Aduh, memang takde tapisan langsung komen tu! Tapi, jangan ingat Aina Abdul takde back-up padu. Pereka fesyennya, Melinda Looi, terus tampil bersuara, memberi reaksi.

Melinda Looi tak tunggu lama. Dia terus ‘throw challenge’ balik kat pensyarah tu! Macam dalam drama, terus cabar! “Mari mari. Minta pensyarah awak buat satu untuk Aina, okay? Mari beri cabaran. Siapa dia? Saya tidak takut untuk buat sebarang kerjasama,” katanya, penuh yakin. Ha, kan dah kena! Memang ‘mic drop’ moment lah ni!

Melinda menjelaskan, tindakannya ni bukan nak menunjuk-nunjuk kelebihan diri, tapi dia memang minat gila untuk kolaborasi dan suka keluar dari zon selesa. Kan best kalau semua orang boleh open-minded dan tak cepat sentap macam ni?

Dia juga nak kita faham yang dia ni orangnya ‘easy going’ dan takde lah sombong mana pun, walaupun seorang pereka fesyen. “Saya seorang yang easy going. Sekali awak kenal saya macam mana, awak akan tau bagaimana ia bekerja. Saya bukan pereka fesyen jenis Vogue. Saya juga duduk belakang sama seperti yang lain. Saya hanya seorang Mel yang normal,” ujarnya. Nampak tak, orang hebat pun humble je, tak payah nak berlagak! Respect!

Pada kita, fesyen ni kan subjektif. Apa yang 'kurang cita rasa' bagi seorang, mungkin 'bold', 'unik' dan 'ikonik' bagi yang lain. Plus, Aina Abdul memang ada personaliti dia sendiri dalam fesyen. Jadi, apa pendapat korang? Patut ke pensyarah tu sahut cabaran Melinda Looi ni? Kalau jadi kolaborasi, mesti meletup punya!