Hiburan

Selepas hampir setahun kembali mencanai bakat dalam industri seni, aktor Que Haidar kini sedang menikmati kembalinya populariti yang makin 'on'. Di usia 47 tahun, kemunculan semulanya disambut baik penonton pelbagai peringkat usia, malah tawaran berlakon pun mencanak naik. Memang bakat tak pernah pudar, kan?

Que Haidar, yang nama sebenarnya Tengku Iskhan Shah Tengku Haidar, meluahkan rasa syukur dan berterima kasih sangat-sangat kepada semua kawan-kawan dalam industri, penerbit, pengarah, pelakon, dan kru yang menerima kehadirannya semula. Dia rasa sambutan positif ni yang buat dia makin bersemangat nak bagi yang terbaik.

Memang dia tak jangka pun respons sehangat ini. Bagi Que, penerimaan penonton terhadap watak-watak lamanya macam Jamilah dan Pak Su Ammara, adalah antara perkara paling membahagiakan. Siap cerita, bila dia pergi pasar malam, budak-budak kecil pun panggil “Pak Su, Pak Su!”. Kita pun rasa terharu bila hasil kerja kita diingati dan beri kesan dekat penonton, kan?

Biarlah Watak Yang ‘Melekat’!

Yang paling menarik, Que Haidar tak kisah langsung kalau penonton lebih ingat nama watak dia berbanding nama sebenar. Bagi dia, yang paling penting adalah keberkesanan lakonan yang dia persembahkan. Ini baru padu!

Dia siap berpandangan, seseorang anak seni tu boleh dianggap gagal kalau lakonan atau watak yang dibawakan tak meninggalkan impak dan tak diingati penonton. Bagi Que, tugas pelakon memang nak orang ingat hasil lakonan. Jadi, kalau orang ingat watak dan kerja kita, sepatutnya lagi gembira, bukan?

Amy Mat Piah, Kekal Ikonik Sampai Sekarang!

Mengenai segelintir pelakon baharu yang mungkin kurang selesa nama mereka dibayangi karakter lakonan, bintang filem Rock Oo! ini enggan menyalahkan sesiapa. Yelah, setiap individu kan ada matlamat kerjaya yang berbeza.

Que menjelaskan bahawa ia bergantung pada keselesaan masing-masing. Dia tak menafikan pendapat pelakon lain salah atau betul, sebab masing-masing ada sasaran tersendiri.

Que Haidar juga tak pernah terganggu bila nama watak ikonik dia macam Amy Mat Piah (dari filem Rock), Ku (dalam KL Menjerit), atau Sepet (dalam Castello) kerap disebut atau diparodikan. “Nama Que Haidar itu sudah jatuh nombor dua,” katanya, sambil menambah semua ni berbalik pada kerja. Popular atau tidak tu hal kedua. Yang penting, buat kerja bagus-bagus, nanti stesen televisyen, penerbit, atau penonton pun akan cari kita lagi. Populariti tu akan datang balik juga, tapi yang utama, hasil kerja kena power!

Dia terharu sangat bila Amy Mat Piah berjaya jadi antara watak ikonik dalam filem tanah air, sama macam Azura, Ali Setan, dan Zack. Memang susah sebenarnya nak jadikan watak tu ikonik, dan dia bersyukur dapat peluang tu.

Cabaran Ngeri Dalam Nak Dengar Cerita Hantu 2

Dalam perkembangan kerjaya terkini, Que Haidar kini tampil menerusi drama seram Nak Dengar Cerita Hantu 2. Dia membawakan watak Long Samad, seorang pencerita yang jadi penghubung kepada kisah-kisah seram dalam naskhah tu. Tapi tahu tak, sebenarnya Que Haidar ni bukan penggemar sangat pun cerita seram? Bukan sebab takut, tapi dia cerewet!

Dia suka menonton cerita seram, jadi tak banyak yang dapat menakutkannya. Bagi dia, apa pun genre, skrip berkualiti memang sangat penting. Dia bersetuju berlakon kali ni sebab nampak peluang untuk memperkenalkan semula dirinya kepada penonton.

Untuk menghidupkan watak Long Samad yang buta sebelah mata, Que mencabar diri pakai kanta lekap putih setiap hari. Bukan senang tau, sebab penglihatan dia memang terhad sepanjang penggambaran. Ini kali pertama dia memakai kanta lekap setiap hari untuk watak, dan memang tidak selesa kerana mata mudah kering. Nak buka dan pasang balik tu memang “satu penyeksaan” sebab dia tak pandai buat sendiri dan perlukan bantuan orang lain. Drama ini turut menampilkan Chacha Maembong, Arfie Shah, dan Cahaya Nilam.

Power betul abang Que Haidar ni, sanggup berkorban demi watak. Korang rasa berbaloi ke pengorbanan macam ni untuk satu-satu watak?