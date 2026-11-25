Hiburan

Mierul Aiman memang ada impian yang power! Pelakon berusia 27 tahun, Muhammad Amirul Aiman Norazman ni bukan setakat nak buat nama sendiri dalam industri hiburan tempatan, tapi dia dah pasang niat nak bawak sinema Malaysia ni pergi jauh, sampai ke persada dunia! Fuh, bukan kaleng-kaleng ni misi dia.

Bagi Mierul, filem ni lebih dari sekadar medium hiburan semata-mata. Menurut perkongsian dia di Threads, "Filem bukan sekadar industri, bukan sekadar layar. Ia adalah akar yang mencengkam erat tanah ini." Deep kan? Dia nampak filem ni sebagai cerminan identiti masyarakat dan warisan buat generasi akan datang.

Dalam pada tengah sibuk pasang angan-angan besar tu, Mierul pun sempat kongsi rasa syukur dan teruja bila nama dia tercalon dalam kategori Aktor Filem Popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian (ABPBH) Ke-38. Memang gempak la!

Yang lagi lawak, pencalonan ni buat dia terpaksa bersaing dengan hero-hero yang jadi idola dia sejak kecil lagi. Pelakon Kudrat 1960: High Council ni mengaku, dia sendiri pun hampir-hampir nak tekan butang undi untuk salah seorang idola dia tu, sebelum tersedar nama dia pun ada sekali dalam senarai! "Mereka ini ialah hero dari zaman saya kecil dulu. Tadi dah nak tekan undi dekat salah seorang. Nasib baik saya perasan, nama sendiri pun ada. Syukur dan teruja untuk dicalonkan di ABPBH Ke-38," katanya. Kesian Mierul, dah la nak undi orang lain, nasib baik cepat perasan.