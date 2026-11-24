Hiburan

Selepas lima tahun asyik menerbitkan video muzik dan konten komersial, penyanyi dan pelakon, Ayda Jebat kini dah bersedia untuk ‘level up’ dalam dunia penerbitan drama dan telefilem untuk siaran TV. Syarikat penerbitannya bersama suami, Nabil Mahir, AJNM Entertainment, mula menyahut cabaran ini.

Level Up Dalam Dunia Penerbitan

Ayda atau nama sebenarnya, Nur Suhada Jebat, 34, cakap AJNM Entertainment dah mula menyahut cabaran ini sebab mereka yakin dengan potensi karya sendiri. Projek pertama mereka dah pun ditayangkan di RTM, dan lepas ni, bulan depan, mereka akan mula penggambaran sebuah drama dan sebuah telefilem pula. Memang tak main-main Ayda ni! Dulu asyik video muzik dan iklan je, sekarang dah nak masuk TV besar.

Belajar Dari 'Sifu' Sheila Rusly

Untuk terjun dalam bidang yang lebih berat ni, Ayda rupanya banyak belajar dari penerbit dan pelakon otai, Sheila Rusly. Menurut Ayda, Sheila ni banyak bagi inspirasi kepadanya dalam bidang penerbitan, terutamanya bab pengurusan kewangan, meneliti skrip, dan pemilihan jalan cerita. Ayda cakap dia memang kagum gila dengan semua cerita yang Sheila buat dengan suaminya, Jinggo, sebab kualiti jalan cerita padu dan bajet pun dikelola dengan teliti.

Kata Ayda lagi, Sheila selalu telefon ajak datang rumah. Dari situlah Ayda dapat tengok sendiri macam mana Sheila teliti dan kaji skrip. Banyaklah Ayda dapat ilmu tanpa sedar. Mantap kan cara Ayda ni, belajar dari yang terbaik!

Strategi Pembahagian Tugas Yang Mantap

Dalam AJNM Entertainment, Ayda dan Nabil dah ada pembahagian tugas yang jelas. Nabil bertanggungjawab sebagai pengarah, manakala Ayda pula fokus dekat urusan belakang tabir dan pengurusan produksi. Steady!

Walaupun Ayda ada impian nak jadi pengarah juga, dia tak nak gelojoh. Dia sedar bidang ni perlukan ilmu dan pengalaman yang cukup. Katanya, dia nak timba ilmu dulu dari orang yang lebih berpengalaman dan rapat dengannya. Tak nak terus terjun tanpa persediaan sebab banyak benda kena faham sebelum melangkah lebih jauh.

Sokongan Jenama Tempatan

Ayda sempat berkongsi minatnya terhadap jenama tempatan, Bayu Somerset, masa menghadiri majlis perasmian cawangan baru mereka di AEON Bandaraya Melaka baru-baru ini. Dia puji Bayu Somerset sebab berkembang pesat tapi kualiti tetap terjaga. Ayda ni memang dah lama jadi pelanggan setia, siap selalu pakai koleksi mereka untuk mesyuarat, urusan rasmi, dan bila muncul di TV. Dia siap bagi tahniah kepada pemilik jenama tu sebab jadi inspirasi kepadanya sebagai pengusaha bisnes. Amboi Ayda, sekali harung bagi inspirasi, sekali harung promote barang kesukaan!

Betul-betul bersemangat Ayda Jebat nak kembangkan sayap. Agak-agak drama baru dia nanti boleh jadi drama trending tak?