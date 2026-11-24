Hiburan

Kuala Lumpur: Siapa je yang tak terkejut bila Zarra Zhaf, pelakon remaja yang makin naik daun tu, berjaya bawak balik trofi Pelakon Pembantu Wanita Terbaik dari Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35) baru-baru ini? Ramai yang angkat kening, tapi Siti Khadijah ada sebab kenapa dia puji melambung kematangan Zarra yang ‘luar biasa’ tu.

Siti Khadijah, atau nama sebenarnya Siti Khadijah Abdul Halim, yang berusia 29 tahun tu, memang akui sendiri kehebatan lakonan Zarra. Dia kata, berdasarkan pengalaman berlakon sama dalam filem Khadam, Zarra ni memang lain macam. "Zarra memang tak dinafikan juga seorang pelakon yang sangat bagus. Saya bekerja dengan Zarra, dia tidak seperti kanak-kanak sebaya dia, seperti dia sebaya saya," katanya. Wow, sampai macam tu sekali perbandingan dia!

Kematangan Zarra ni bukan setakat lakonan je tau. Siti Khadijah perasan, cara Zarra berlakon, lafazkan dialog, sampailah cara berborak pun dah macam orang dewasa. "Siti Khadijah berkata dia bangga dengan kemenangan itu dan menganggap Zarra seperti anak buahnya sendiri. Dia juga rasa watak Puteh yang dilakonkan Zarra dekat dengan dirinya. Dia pun gembira walaupun Karl El yang pegang watak Hitam tak dapat trofi, tapi ‘kakak’ dia (merujuk Zarra) dapat.

Memanglah, kemenangan Zarra ni ada yang pertikaikan. Begitu juga dengan anugerah yang diterima Aghniny. Tapi Siti Khadijah, bila ditemui pada majlis pelancaran UTV Nusantara dan Janji Untuk Setia semalam, terus je defend habis-habisan! Dia siap tegaskan yang Aghniny pun patut dapat anugerah tu sebab bakat dia dalam Khadam, walaupun soal warganegara ditolak tepi.

Nah, ini part paling padu dan jadi 'explainer' dari Siti Khadijah untuk kita semua. Walaupun macam-macam bunyi orang pertikai, dia cuma nak ingatkan satu je: jangan pertikaikan ketentuan rezeki. Katanya, rezeki akan datang pada tepat masanya, ibarat makan nasi pun makanan boleh terjatuh daripada mulut.

Betul juga kan? Rezeki ni macam makanan. Kadang kita dah pegang, tapi boleh je terjatuh. Maknanya, kalau dah tertulis itu rezeki seseorang, memang itu lah hak dia. Tak kisah lah orang nak cakap apa pun. "Kalau sudah tertulis itu rezeki mereka, itulah rezeki mereka. Kalau rezeki orang itu lain kali, lain kalilah. Kalau boleh kita jangan pertikaikan tentang rezekilah sebab yang datang baik dan buruk itu daripada Allah," tegasnya. Pesan ini bukan saja untuk kes Zarra, tapi untuk kita semua yang selalu judge dan pertikai kejayaan orang lain.

Oh ya, sambil-sambil kita hadam nasihat rezeki ni, Siti Khadijah pun ada perkembangan baru. Semalam, dia dah muncul dalam telefilem My Toxic Boyfriend kat platform UTV. Mana tahu, nanti ada pulak yang pertikai boyfriend dia toxic ke tak? Janganlah suka sangat pertikai rezeki orang ni, betul tak?