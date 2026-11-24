Hiburan

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) sedang rancak dengan cadangan untuk memperkenalkan satu kategori khas buat filem-filem ASEAN dalam Festival Filem Malaysia (FFM).

Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Azmir Saifuddin Mutalib, kata langkah ni penting untuk memperluas pengiktirafan FFM ke peringkat serantau. Ini bukan main-main, tapi satu strategi untuk menjadikan Malaysia antara peneraju dalam menghubungkan industri perfileman di seluruh rantau Asia Tenggara.

Macam Mana Nak Jadikan FFM 'Level Up' ASEAN?

1. Bincang dengan Negara ASEAN lain: Sekarang ni, FINAS sedang giat berunding dengan beberapa negara jiran kita, termasuklah Indonesia, Singapura dan Filipina.

2. Bukan Idea Baru, Dah Lama Ada: Sebenarnya, idea untuk buka pintu FFM kepada filem luar negara ni bukan baru semalam. Azmir Saifuddin cakap, cadangan ni dah dibincangkan sejak tahun 2015 lagi! Dulu-dulu pun dah ada bincang pasal bawa juri antarabangsa atau wujudkan kategori filem antarabangsa.

3. Malaysia Jadi Pelopor, Negara Lain Ikut: Menurut Azmir Saifuddin, kalau Malaysia boleh mula dengan satu kategori khas untuk filem antarabangsa atau ASEAN, dia yakin negara-negara lain yang terlibat dalam perbincangan ni mungkin akan ikut jejak langkah yang sama. Macam ‘leader’ la, tunjuk jalan dulu kan?

4. Buka Ruang Filem Tempatan Bersaing Lebih Luas: FINAS nampak ini sebagai peluang keemasan untuk filem-filem tempatan kita. Kategori itu dapat membuka ruang kepada filem tempatan untuk bersaing dan mendapat pengiktirafan lebih luas. Kita tak nak jadi ‘jaguh kampung’ je, kan? Kata Azmir Saifuddin, "Jika tidak, kita hanya berada dalam lingkungan domestik. Apabila kita mengiktiraf dan bersaing bersama negara lain, kita boleh bergerak ke arah menjadi hab perfileman serantau."

5. Jadi Hab Perfileman Serantau: Matlamat paling besar? FINAS mahu Malaysia jadi hab perfileman serantau. Pengenalan kategori itu juga dapat mengelakkan FFM hanya tertumpu pada lingkungan industri domestik.

Oh ya, FFM ke-35 baru je berlangsung di Istana Budaya. Filem Khadam memang power habis, dinobatkan sebagai Filem Terbaik dan borong sampai 10 trofi! Azmir Saifuddin sendiri puji Khadam sebagai karya lengkap dari segi pengarahan, jalan cerita, lakon layar dan persembahan pelakon.

Jadi, korang rasa cadangan FINAS ni boleh betul-betul ‘level up’ filem tempatan kita tak?