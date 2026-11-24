Hiburan

Datin Sofia Jane, seorang pelakon versatil dan primadona layar perak, telah mengabdikan diri dalam dunia seni tanah air selama lebih tiga dekad. Dengan deretan pengiktirafan berprestij yang diraih, nama beliau tidak pernah pudar dalam ingatan peminat.

Namun, di sebalik kemasyhuran ini, Datin Sofia Jane baru-baru ini menyuarakan rasa terkilan dan marah terhadap isu-isu yang masih membelenggu industri seni tempatan. Bagi beliau, walaupun landskap hiburan global makin berubah dengan media sosial dan drama mikro mendominasi tontonan, ada satu perkara yang langsung tak berubah sejak dulu hingga kini: isu kebajikan serta kadar bayaran yang tak setimpal buat golongan pelakon veteran.

Pelakon jelita itu meluahkan rasa terkilan apabila melihat ramai penggiat seni yang sudah berpuluh-puluh tahun menabur bakti, malah ada yang bertaraf Seniman dan Seniwati Negara, masih dibayar pada kadar yang disifatkannya sebagai tidak masuk akal. Ini memang tak patut weh! Cuba bayangkan, dah berpuluh tahun kerja, tapi gaji statik macam zaman purba. Mana adil?

Gaji Macam Zaman Purba?

Menurut Datin Sofia Jane, pihak produksi sepatutnya bersikap lebih realistik. Katanya,

Beliau menegaskan bahawa produksi sebenarnya mahukan nama, wajah, dan kehadiran pelakon veteran untuk melariskan karya mereka. Tapi, bila tiba bab bayaran, nilainya seolah-olah tak setimpal dengan bakat dan pengalaman mereka, katanya tegas. Ini menunjukkan ada ketidakseimbangan besar dalam industri kita. Kita rasa, dah tiba masanya industri kreatif negara ni wujudkan satu garis panduan atau kadar bayaran asas yang jelas, sama macam kerjaya profesional lain seperti doktor, arkitek, atau penulis. Barulah adil dan profesional, kan?

Usaha memperjuangkan hak dan martabat profesion lakonan ini memerlukan kesepakatan semua pihak, termasuk generasi pelapis. Nasib anak seni tidak seharusnya terus dipandang sepi.

Bukan 'Demand' Tinggi, Tapi Kualiti!

Datin Sofia Jane turut meluruskan salah faham segelintir pihak yang sering melabelkan pelakon senior sepertinya sebagai terlalu memilih atau meletakkan 'demand' tinggi. Beliau menegaskan, tuntutan utamanya bukanlah bersandarkan wang ringgit semata-mata, sebaliknya kualiti penulisan skrip yang bermutu tinggi serta berjiwa. Ha, nampak? Bukanlah dia takdelah nak demand macam-macam, tapi dia cuma nak kualiti kerja yang bagus. Ini penting gila!

“Apabila saya menerima sesuatu tawaran, perkara pertama yang saya lihat adalah teks dan siapa yang terbabit di sebalik tabir,” jelasnya. Tuntutan beliau adalah untuk mendapatkan penulisan yang lebih baik. Jelas sekali, bagi Datin Sofia, skrip yang berkualiti tu nadi sesebuah karya. Kalau skrip dah lemah, susah nak menghasilkan sebuah cerita yang power. Menurutnya, penonton, pelakon dan penggiat industri semuanya harus menuntut naskhah berkualiti kerana skrip yang lemah hanya akan merugikan semua pihak.

Mana Perginya 'Kritik Bernas'?

Dalam pada itu, Datin Sofia Jane turut menegur ketiadaan pemikiran kritis dalam penulisan ulasan filem dan drama masa kini, yang jauh berbeza berbanding era terdahulu. Dulu, industri dimeriahkan dengan tulisan bernas daripada pengkritik berilmu macam Ku Seman Ku Hussain. Sekarang, ramai yang menyamakan luahan emosi di media sosial atau sekadar menyatakan rasa tak suka sebagai sebuah ulasan filem yang sahih. Ini macam, eh, senang je nak jadi pengkritik sekarang ni?

Bagi Datin Sofia, ulasan sebenar menuntut ilmu, pengalaman serta kecintaan mendalam terhadap seni. Bukan ditulis dengan niat menjatuhkan atau menyakiti hati mana-mana pihak. Kritikan membina tu penting gila sebagai panduan buat anak seni memperbaiki mutu kerja pada masa hadapan. Jadi, marilah kita kritik dengan ilmu, bukan sekadar meluah rasa tak puas hati. Apa pendapat korang pasal isu ni?