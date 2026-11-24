Hiburan

Siapa kata jadi graduan ni senang? Perjuangan nak dapat kerja selepas tamat belajar memang bukan calang-calang. Kalau tak percaya, cuba tengok kisah graduan ini yang memohon lebih 300 kerja sebelum akhirnya dapat tawaran! Kita semua yang pernah lalui fasa ini, confirm relate teruk.

Graduan itu berkongsi pengalaman empat bulan menganggur yang penuh liku menerusi Threads. Bayangkan, dia kata dah hantar lebih 300 permohonan kerja, pergi 11 temu duga, tapi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Memang bukan sikit ya nombor tu! Banyak gila syarikat yang langsung tak bagi maklum balas, ada yang senyap begitu saja. Siapa tak rasa down, kan?

Graduan itu mengakui ada masa dia berasa penat, kecewa dan tertanya-tanya dengan diri sendiri sepanjang fasa sukar selama empat bulan itu. Dia mengakui, melihat rakan-rakan lain mula bekerja, hatinya sering tertanya-tanya bila pula giliran dia. Perasaan sedih dan hilang semangat itu memang sukar dielak, tapi graduan ini tetap cuba untuk tidak putus asa.

"Hanya Allah yang tahu betapa panjangnya perjalanan untuk sampai ke tahap ini. Aku bersyukur tak pernah putus asa walaupun keadaan sangat sukar," tulisnya. Ayat ni memang sampai ke hati kita. Ia menunjukkan betapa besar kesabaran dan semangat kental yang diperlukan sepanjang proses mencari kerja.

Akhirnya, kesabaran dan usaha gigih dia berbaloi. Graduan itu berjaya diterima bekerja! "Akhirnya hari ini aku dapat kerja. Mungkin nampak biasa bagi orang lain, tapi ia sangat bermakna," katanya, merujuk kepada berita gembira yang diterimanya. Pengakuan jujur ini buat ramai tersentuh hati dan kagum dengan ketabahannya.

Perkongsian gembira ini kemudiannya dihujani dengan ucapan tahniah dan kata-kata semangat daripada pelayar Threads. Ramai netizen menyifatkan rezeki terbaik akan tiba tepat pada masanya.

Kisah graduan ini memang bukti yang kita tak boleh putus asa walaupun jalan tu berliku dan penuh cabaran. Bagi korang yang masih mencari kerja, teruskan usaha dan yakin pada rezeki Tuhan. Mungkin lepas ni, giliran korang pula yang akan share berita gembira di Threads!